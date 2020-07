Trump: Osoba. Žena. Muž. Kamera. Televize. - Neuvěřitelné

23. 7. 2020

Toto je americký prezident:



Donald Trump: Pravděpodobně před rokem, méně než před rokem, jsem se zeptal doktora, řekl jsem, Existuje nějaký poznávací test, který bych mohl udělat, protože jsem o tom slyšel, protože chci tyhle lidi umlčet, šíří fake news, vymýšlejí si zprávy, chci říct jako, udělám s vámi interview, neřekl jsem nemůžete se mě ptát na to či ono, vy lidi, říkám, ptejte se mě na cokoliv, jako v tom rozhovoru s Chrisem Wallacem, byl příjemný, musím říct, řekl, prostě chci sdělit divákům, že nebyla žádná otázka, která byla zakázána. A on je tvrdý moderátor. A byl to dobrý rozhovor, mně se to líbilo, těšilo mě to, a bylo to dobré, ale já jsem neřekl, smíte se zeptat jen na tohle či na ono. Musíme být bystří. Když zastáváte úřad prezidenta, musíte být bystrý.

Takže oni říkali všechny ty různé věci. O všem možném. Které se se mnou spojovaly. Žádné nezůstaly uvěřitelné, naštěstí. Ale jedním z důvodů, proč jsem to udělal, bylo, že jsem udělal tento test. Řekl jsem tomu doktorovi, byl to doktor Ronnie Jackson, řekl jsem mu Existuje nějaký test? Test bystrosti. Řekl, že vlastně existuje, a jmenoval ho, ať se jmenuje jakkoliv, a bylo to třicet pětatřicet otázek, první otázky jsou velmi lehké, poslední otázky jsou mnohem obtížnější, jako otázky na paměť, jsou to, jako, říkáte, osoba, žena, muž, kamera, televize. A to - jste schopen to zopakovat? Tak já jsem řekl, jo. Takže je to osoba, žena, muž, kamera, televize. OK, to je výborné. Když to umíte říct v řádném pořádku, dostanete body navíc. Pak vám dával další otázky, další otázky, a pak o deset, patnáct, dvacet minut později řekl, vzpomínáte si na první otázku? Ne na první, ale na desátou, odpovězte na ni znovu, a vy říkáte, osoba, žena, muž, kamera, televize. Když to řeknete ve správném pořádku, dostanete body navíc. Říkali, nikdo to nedokáže říct ve správném pořádku, ono to vůbec není tak jednoduché, ale pro mě to jednoduché bylo. Ale ona to není lehká otázka. Jinými slovy, oni se vás zeptají, dají vám pět slov a vy je musíte zopakovat. A to je v pořádku. Když je opakujete mimo pořádek, je to v pořádku, ale, víte, není to tak dobré. Ale pak, když se k tomu vrátíte o těch dvacet, pětadvacet minut později, oni se vrátí k té otázce, oni vám to neřeknou, Vraťte se k té otázce a opakujte je. Umíte to?