Nikým nevolené děti a pláže na Costa Brava

30. 7. 2020 / Lukáš Kraus

Španělsko má aktuálně 35,1 detekovaných s covidem-19 na 100 000 obyvatel. Británie 14,7 na 100 000. Británie umožňuje cestovat do Španělska jen s následnou karanténou. V závěsu na adepty na karanténu jsou Belgie, Rakousko, Švýcarsko, Francie a Slovinsko. Těm už to zavedlo Finsko. Situace se horší v Chorvatsku i Řecku, ale i v ČR, které si všímá norská NRK, jak lidé společně hodují na Karlově mostě.

K aktuální situaci napsal novinář Lukáš Jelínek komentář v Právu, v němž se ptá, jestli to všechno znamená, „že budeme muset chodit do práce a děti (od září) do školy, i kdyby počty nemocných rostly?“ a dále zabrousil až ke Švédsku, které se už pomalu dostalo v českém diskursu na pozici hlavního otloukánka po Norsku. Mnozí Češi cítí, že těmto zemím je třeba poradit.

Zarážející je ta kombinace otevřených hranic a zavřených škol. Nebyla by to taková sranda, kdyby se podobná diskursová idiocie neobjevila i v Polsku. Tam nyní také vášnivě debatují o tom, jestli vůbec školy otevřít a u toho mávají letadlům s turisty kapesníčkem. Inu, každý kulturní okruh má své priority - a jak psal velmi trefně Boris Cvek, na děti se v ČR "kašlalo" a jediný zájem byl ten o "veřejné mínění".

Namátkou 88 procent Norů trávilo nebo bude trávit dovolenou v Norsku a na zahraniční cesty tento rok rezignují. Zastavím se ještě u toho Švédska. Kopnout si do Švédů umí každý, neukázat se, že celá řada zemí falšuje statistiky, dokonce ve Španělsku netestují úmrtí v domovech pro seniory. List El País nyní informoval, že ve Španělsku během pandemie zemřelo o 60 procent více lidí, než se dosud uvádělo. A v Británii a Francii se nyní ukázalo, že čachrují se statistikami, a náhodou se dostalo ven i to, že v regionu Lukáše Jelínka náhle rostou počty nakažených, čistě náhodně, přitom ještě nedávno se fáralo ve velkém.

Že se Švédsko rozhodlo všechna úmrtí testovat, stejně jako Belgie, neznamená, že je na tom Belgie zásadně hůře než Francie či Nizozemí. Z tohoto pohledu se ukazuje, že ani to Švédsko si nevede špatně, aby do něj neustále někdo kopal.

Vyjasněme si ale jednu věc. Děti nejsou ohroženou skupinou a jejich podíl na šíření covid-19 je oproti dospělým poloviční, jak informuje třeba BBC. I další zprávy ukazují, že otevření škol nic závažného nezpůsobí. (Pozn. řed. Pozor, prosím, toto není prokázaná informace. Některé americké studie varují, že děti nad 10 let šíří koronavirus stejně intenzivně jako dospělí, jen jím samy nejsou postiženy.) Prosím tedy českou politologickou obec, když už tedy mají chuť zabrousit do epidemiologie, nechť studují statistiky a situaci v kontextu. Ono znovu zavřít školy či ekonomiku, Evropa se z toho už nevyhrabe a odnesou si to zejména staří a nemocní, penzisté na nevalorizovamých důchodech a děti nevratně na socializaci a integraci.

Do Švédska se dá kopat, ale z úplně jiného důvodu než za zvolenou strategii, kterou nyní kopírují všichni. Do Švédska se dá kopnout z důvodu privatizace domovů pro seniory a nehorázném podcenění hygieny a ochrany pacientů a personálu u privátních aktérů. Takové malé Švédsko nyní vypuklo třeba v Jihlavě, kde se v domově pro seniory nakazilo čtyřicet pacientů, sedmnáct zaměstnanců a dva jsou mrtví. Ještě stále nevíme, kde je hlavní fronta s covid-19? Stejná situace nastala třeba v norském Mossu.

Tyhle instituce je třeba opevnit modelem permanentního testování personálu, chytrou karanténou. Od dětí ale ruce pryč a nehamtat jim do životů v zabahněných holínkách. Jsem proto rád, že školy budou v Evropě od září otevřené.