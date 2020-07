Koronavirus: Vlivní šílenci v USA šíří sociálními sítěmi nákazu lží po celém světě

29. 7. 2020

Twitter v úterý potrestal Donalda Trumpa juniora, že zveřejnil dezinformace o hydroxychlorochinu. Twitter informoval, že nařídil prezidentově synu, aby vymazal lživý tweet, a informoval ho, že "omezí určitou funkčnost jeho účtu na 12 hodin". Donald Trump junior sice může posílat osobám, které ho sledují, přímé zprávy, nemůže ale během této doby tweetovat či něco retweetovat.



Součástí zavádějícího dezinformačního tweetu, které Donald Trump zveřejnil, bylo virální video, na němž skupina lékařů činila lživá prohlášení o koronavirové pandemii. Toto video tweetoval svým 84,2 milionům sledovatelů i otec, prezident Donald Trump.



Twitter tato videa odstranil, vymazal několik tweetů prezidenta Trumpa a dodal poznámku k trendujícím tématům ohledně potenciálního rizika užívání hydroxychlorochinu.





"Nemusíte dodržovat karanténu," pokračuje na videu a tvrdí, "Ameriko, proti covidu existuje lék!"





Nic z těchto tvrzení není pravda.



"Tweety obsahující toto video jsou v rozporu s naší strategií zaměřené proti dezinformací ohledně COVIDU-19," konstatovala mluvčí společnosti Twitter Liz Kelley.Mluvčí Donalda Trumpa juniora Andy Surabian se vyjádřil, že toto omezení "je dalším důkazem, že se velké technologické společnosti snaží zlikvidovat svobodu projevu na internetu a je to dalším příkladem pokusu ovlivnit nadcházející americké volby potlačením republikánských hlasů."Je to poprvé, co Twitter omezil Donaldu Trumpovi juniorovi tweetovací práva, i když Rudolph Giuliani, kumpán prezidenta Donalda Trumpa, měl svůj účet na Twitteru letos v březnu dočasně zablokován také pro šíření dezinformací o hydroxychlorochinu.Prezidentu Trumpovi Twitter stejným způsobem účet nezablokoval, avšak k pěti jeho tweetům za poslední dva měsíce přidal varování.Trump sdílel klipy ze zmíněného videa - na němž se tvrdí, že roušek a karantény není pro potlačení koronaviru zapotřebí - a sdílel během půl hodiny 14 tweetů hájících znovu užívání hydroxychlorochinu, léku, kterýá Trump opakovaně propaguje, a zaútočil na dr. Anthonyho Fauciho, hlavního amerického epidemiologa.V pondělí večer Facebook zmíněné video vymazal ze svého serveru, poté, co ho vidělo více než 14 milionů lidí. V úterý ráno Facebook ještě dál vymazával kopie tohoto videa. YouTube konstatovala, že také toto video vymazala.Trumpovo rozhodnutí sdílet v pondělí lživé video o hydroxychlorochinu přichází uprostřed rostoucí kritiky od oponentů i spojenců ohledně přístupu Donalda Trumpa ke koronavirové pandemii, která už v USA usmrtila nejméně 145 000 osob. Prezident strávil dlouhé měsíce tvrdošíjným popíráním vážnosti této krize, odmítáním nosit na veřejnosti roušku, tvrzením, že za nárůst nákaz může nárůst testování, a bojem proti zavádění karantén guvernéry jednotlivých amerických států. V posledních týdnech Trump občas pozměnil svůj postoj, poprvé si vzal roušku a rozhodl se zrušit předvolební shromáždění v městě Jacksonville na Floridě.Avšak v pondělí prezident Donald Trump znovu začal vychvalovat lék, který americký regulační úřad Food and Drug Administration varuje, že silně ohrožuje zdraví. Trump také znovu začal útočit na přijímaný vědecký konsensus o pandemii jako na údajný útok proti jeho volební kampani.Na videu, které Donald Trump sdílel v pondělí večer, byla skupina lékařů, kteří doporučovali užívání hydroxycholorochinu proti COVIDU.19. Video se zaměřovalo na svědectví ženy jménem Stella Immanuel, která obdržela lékařskou licenci v Texasu v listopadu loňského roku.Immanuelová tvrdí, že dříve pracovala jako lékařka v Nigérii. Charakterizuje se jako "kněžka osvobození", která je "Boží stíhačkou a válečnou zbraní". Pronesla kázání, v němž útočí na liberální demokratické hodnoty a podporuje konspirační teorie, včetně útoků na, jejími slovy "agendu homosexuálů, světský humanismus, illumináty a ďábelský nový světový pořádek". Jiný lékař na tomto videu, známý stoupenec Donalda Trumpa, chválí Immanuelovou jako "válečnou bojovnici"."Nepotřebujete roušku," tvrdí Immanuelová na videu a označuje studie, varující, že efektivita a bezpečnost hydroxychlorochinu je sporná, za "lživou vědu".Tomuto kontroverznímu videu s nesmysly, šířenými Immanuelovou, dělaly reklamu v pondělí na všech sociálních sítích ultrakonzervativní server, politická organizace Tea Party Patriots, a nová organizace nazývající se "Frontoví lékaři Ameriky".Pondělní virální video vyvolalo tisíce dalších statusů šířících falešné informace o pandemii. První tweet, který sdílel prezident, tvrdil, že je hydroxychlorochin záměrně diskreditován v rámci spiknutí znedůvěryhodnit Trumpa a ohrozit jeho znovuzvolení."Pane jo! Lékaři odhalili největší skandál v moderní americké historii!" křičí tweet, sdílený Donaldem Trumpem, který byl posléze vymazán. "Fauci a Demokraté záměrně potlačují hydroxychlorochin, aby víc lidí umíralo na COVID a byl tím poškozen Trump!"Podrobnosti v angličtině ZDE