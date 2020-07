Aktivisté ze Seattlu a Portlandu: Protestujeme proti zásahům policie a federálních agentů a podporujeme agendu Black Lives Matter

28. 7. 2020

Městská rada v Portlandu jednomyslně hlasovala proti spolupráci portlandského policejního sboru s federálními sílami. Federální úřady mezitím hlásí, že od začátku jejich působení v Portlandu bylo zadrženo nebo zatčeno 60 lidí. Oregonští kongresmani Earl Blumenauer a Suzanne Bonamici a asi dvanáct dalších zákonodárců požaduje rezignaci šéfa ministerstva vnitřní bezpečnosti Chada Wolfa kvůli tomu, jak se k probíhajícím protestům postavil, informuje web Democracy Now!

Americký prezident Donald Trump do Portlandu a dalších amerických měst vyslal federální agenty, což vyvolalo nové kolo protestů po celé zemi. Minulý čtvrtek poslala Trumpova vláda tým federálních pohraničních důstojníků do Seattlu. Zatím není jasné, jakou roli agenti sehráli tento víkend, kdy tamní policie pacifikovala dav pepřovým sprejem a světelnými granáty.

Lidé se vydali do ulic také v jiných amerických městech – včetně Oaklandu, New Yorku, Los Angeles, Louisville nebo Austinu, kde byl zastřelen mladý muž jménem Garrett Foster. Fosterova matka uvedla, že její syn tlačil invalidní vozík se svou snoubenkou, když auto vjelo do davu a řidič na něj zahájil palbu.

Podle advokátky a aktivistky Nikkity Oliver se stávající protesty nesou ve znamení agendy Black Lives Matter, tedy důrazu na práva Afroameričanů. Nelze ignorovat, že Trumpova vláda do Seattle posílá federální agenty, což paradoxně lidi v ulicích posiluje. Tento víkend jsme byli svědky obnoveného násilí seattleské policie proti demonstrantům. Trumpovo ministerstvo spravedlnosti podpořilo zrušení zákona, který policejnímu oddělení v Seattlu zakazoval nasazovat proti demonstrantům slzný plyn a gumové projektily. A my víme, že vedeme jak boj s policií v našem městě, tak boj s federály, které k nám Bílý dům vyslal, konstatuje Oliver.



Oregonský pastor E. D. Mondainé dodává, že portlandský starosta (který během protestů dostal zásah slzným plynem) a oregonský guvernér požadují, aby z města byli staženi neoznačení federální agenti, ale k ničemu to nevede. Víme, že jde o porušení ústavy. Ignorujeme to k vlastní škodě, zatímco prezident Trump slibuje, že pošle federály i do dalších měst. Ve skutečnosti Trumpovy akce Ameriku dost poškozují a rozeštvávají ji, uzavírá Mondainé.



Celý článek v angličtině ZDE