Koronavirové infekci podléhají děti každého věku

31. 7. 2020

- Velké části severní Anglie byly vráceny do uzamčení země. Došlo tam k výraznému zvýšení počtu nákaz protože, jak varoval ministr zdravotnictví Matt Hancock, "lidé nedodržují sociální distancování". To potvrdil i britský Národní statistický úřad, podle něhož méně než 50 procent lidí dodržuje sociální distancování. Lidé v severní Anglii znovu nesmějí přijímat návštěvy v domácnostech.

- Světová zdravotnická organizace v pátek konstatovala, že dopady koronavirové pandemie budou pociťovány po desetiletí. Krizový výbor Světové zdravotnické organizace zhodnotil situaci půl roku poté, co vydal své nejvyšší varování ohledně pandemie. Virus usmrtil téměř 675 000 osob a nakaženo je nejméně 17,3 miliony lidí. "Musíme se naučit s tím virem žít a musíme proti němu bojovat nástroji, které máme," řekl Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Počet mrtvých v Brazílii dosáhl v pátek 92 475, počet registrovaných nákaz 2 662 485.

- Analýza amerických Středisek pro zvládání nemocí (CDC) informuje o ohnisku nákazy v letním táboře v americkém státě Georgia, kde po týdnu bylo koronavirem nakaženo z testovaných 344 osob 260 dětí a zaměstnanců tábora. Tábor vyžadoval před příjezdem dětí i zaměstnanců od všech písemné prohlášení, že byli negativně testováni na koronavirus. Průměrný věk dětí byl 12 let. ZDE

- Rusko zaznamenalo v pátek 5482 nových nákaz. Celkem má Rusko 839 981 nákaz, je čtvrtou nejnakaženější zemí na světě. Za posledních 24 hodin zemřelo 161 lidí, celkem v Rusku zemřelo 13 963 osob.- Německo zaznamenalo 870 nových nákaz. Celkem registruje Německo 208 698 nákaz a 9141 lidí tam zemřelo.- Primátor Tokia Yuriko Koike varoval, že město uvažuje o vyhlášení mimořádného stavu, pokud se počet nákaz bude dále zvyšovat. V pátek registrovalo Tokio 463 nových nákaz. 60 procentům nakažených lidí je mezi 20 a 30 lety, ale už se nákaza začíná šířit i mezi lidi starší 40 let. Počet infekcí v Tokiu nyní přesahuje 12 000, více než polovina těchto nákaz je za poslední měsíc. Počet nákaz v celém Japonsku se zvýšil ve čtvrtek na 35 461 a počet mrtvých je 1020.- V některých francouzských městech se zavádí povinnost nosit roušky na venkovních trzích a v centrech měst.- Americká ekonomika se zmenšila od dubna do června roční mírou o 32,9 procent.- Čína zaznamenala největší počet nákaz od začátku března. Většina nákaz je v regionu Xinjiang na severozápadě země. Celostátně Čína zaznamenala 127 nových případů, z nichž se 123 rozšířilo lokálně. Z nich bylo 112 v Xinjiangu.- Vietnam zaznamenal v městě Danang 45 nových koronavirových infekcí.- Brazilský prezident Jair Bolsonaro se ve čtvrtek vyjádřil, že bere antibiotika na infekci, která způsobila, že se cítí slabě. Na videu vtipkoval že má v plicích "hnilobu" poté, co po nákaze koronavirem strávil v izolaci několik týdnů. Jeho manželka Michelle Bolsonarová je také nyní nakažena koronavirem.- Mexiko informovalo o tom, že v zemi zemřelo dalších 639 osob, celkem v zemi na koronavirus zemřelo 46 000 osob, což je třetí nejvyšší úmrtnost na světě.- Australský stát Victoria zaznamenal svůj druhý nejhorší den pandemie, 627 případů. Stát Victoria byl uzamčen na šest týdnů.- Světová zdravotnická organizace varovala, že infekci koronavirem nyní v mnoha zemích šíří mladí lidé, kteří nedodržují sociální distancování. "Mladí lidé nejsou nezranitelní," varoval ve čtvrtek na virtuální tiskové konferenci Tedros Adhanom Ghebreyesus.- V USA tvrdil Donald Trump, že uzavření škol způsobuje úmrtí. "Pravděpodobně více úmrtí než koronavirus". Po 150 000 úmrtích v USA Trump dodal, že Spojené státy "nyní rozumí tomu, s čím se potýkají".