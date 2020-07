Je to neuvěřitelné. Jsou ti lidé blbí, nebo navedení?

30. 7. 2020 / Jan Čulík

píše Marie Koldinská na Facebooku - přesně stejně komicky, jak to zaznamenal Škvorecký."Read my lips." "Sledujte bedlivě, co říkám," jak říkával Ronald Reagan. NIKDO PROBOHA NEZPOCHYBŃUJE ZLOČINNOST KOMUNISTICKÉHO REŽIMU. Profesionálně fungující vědci právem poukazují na to, že jako v každé diktatuře, byli i v československé komunistické diktatuře občané zároveňa režim - i stalinský režim v Rusku ve třicátých letech - měl demokratické prvky. Žádný režim se totiž bez souhlasu obyvatelstva u moci neudrží:

"Dyť to vo Masarykovi není!" zaječí nakladatelka přeskakujícím hlasem.

Já už opravdu nevěřím svým očím. Připomíná mi to dávno zemřelého Josefa Škvoreckého, který dobře znal své Pappenheimské. Cituji epizodu ze Škvoreckého knihy Příběh inženýra lidských duší "Vlastenecký večírek":





>

Je neuvěřitelné, jak obtížné je tuto jednoduchou, vědecky dávno dokázanou skutečnost, pro některé lidi pochopit. Přitom se lidi, kteří to nechápou, nebo předstírají, že to nechápou, stávají terčem mezinárodního posměchu vědeckých odborníků. Vidím to na sociálních sítích.





Útoky na Michala Pullmanna jako na údajně "levicového historika" jsou směšné. Historik je historik, není levicový ani pravicový. Je buď profesionální, nebo profesionální není. To hodnotí mezinárodní komunita historiků, která ověřuje jím zjištěná fakta. Jeho renomé se pozná z mezinárodně publikovaných monografií peer reviewed (recenzovaných) jinými mezinárodními odborníky v oboru.



1. zlá a blbá cizinka ("nikdo nám do našich domácích záležitosti zasahovat nebude!! - není divu, že se tomuto postoji mezinárodní vědci opravdu posmívají)





2. k tomu ženská (!!)







3. nemá metodologii (!!) (všechny ty vědecké články a knižní publikace v renomovaných západních nakladatelstvích, které prošly mezinárodní peer review, nic zjevně neznamenají - nevyšlo to česky, v Praze :) (Jen v posledních dvou letech bylo Muriel Blaive nabídnuto EURIAS Senior Fellowship u IWM ve Vidni, Senior Fellowship Marie Curie v Dánsku, Senior Fellowship v Polish Institute for Advanced Studies a Senior Fellowship v Institut für Kulturforschung ve Vidni.)





4. neumí česky, tedy ničemu nerozumí (umí česky)





5. nežila za komunismu a nemá k tomu co kecat (znamená to, že bychom nesměli studovat středověk nebo devatenácté století nebo nacismus, protože jsme v té době nežili)





6. vměšuje se do cizí země a "zničila ÚSTR!" Ten už proboha nedělá propagandu, jak jsme to měli rádi a chtěli!





Míra tuposti a neznalosti těchto "komentátorů" je ohromující. Prý: "Jakoby Hitler svými dálnicemi usiloval o popularitu u Němců." No, samozřejmě, že usiloval. Mezinárodní historie to studuje už 70 let:

Nejde o útoky pouze proti Pullmannovi, ale i proti francouzské historičce Muriel Blaive. Ty jsou neuvěřitelné.Je to opravdu zábavné. Globálně uznávaná a široce renomovanými mezinárodními nakladatelstvími publikovaná historička je omezenci v ČR charakterizována jako:











Tupost a uzavřenost do vlastní bubliny je u těchto kritiků skutečně pozoruhodná. Co z ní někdy vykročit a podívat se, co se děje?