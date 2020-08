Kanada: Distancování a roušky budou třeba po 2-3 roky, i s vakcínou proti COVIDu

7. 8. 2020

Vakcína proti koronaviru nebude žádnou zázračnou zbraní, varuje Kanaďany jejich hlavní zdravotnice doktorka Theresa Tamová. Není podle ní namístě očekávat, že vakcína přinese rychlý návrat k normálu a sama o sobě pandemii ukončí, informuje Ryan Patrick Jones.

Na tiskové konferenci v Ottawě Tamová mírnila očekávání ohledně rychlosti a efektivity vakcíny. Zopakovala, že důležité zůstává distancování, řádná hygiena rukou a nošení roušek. Pokusila se vyvrátit dojem, že vakcína vrátí život tam, kde byl ještě před několika měsíci.

"V této fázi prostě nemůžeme soustředit veškerou naši pozornost [na vakcínu] v naději, že to je zázračné řešení," řekla Tamová.

"Budeme muset zvládat tuto pandemii určitě během příštího roku, ale jistě plánujeme na další dobu příštích dvou až tří let, během nichž může vakcína sehrát roli - ale dosud si tím nejsme jisti."

Tamová prohlásila, že je v této fázi nejasné, jak účinná vakcína bude. Řekla, že klíčové otázky ohledně stupně a trvání imunity poskytnuté vakcínou, potřebného dávkování a toho, zda vakcína dokáže zcela zabránit infekci, nebo jen vážnému onemocnění vyžadujícímu hospitalizaci, zůstávají nezodpovězeny.

Na světě existuje více než 166 kandidátních vakcín v různém stádiu preklinických a klinických testů, uvádí Světová zdravotnická organizace. Američtí a evropští experti tvrdí, že podle optimistického scénáře mohou být testy prvních vakcín a schvalovací procesy ukončeny v příštím roce.

Tamová varovala, že dokonce i když bude vakcína otestována a označena za bezpečnou a účinnou, přetrvají výzvy ohledně široké distribuce mezi potřebnými.

"Je pravděpodobné, že nebude dost vakcíny pro obyvatelstvo," řekla Tamová. "Takže bude existovat prioritizace a pracujeme na tom."

Tamová souhlasí s hlavním epidemiologem USA doktorem Anthonym Faucim, který minulý týden sdělil Kongresu, že je "opatrným optimistou", pokud jde o to, že by vakcína mohla být k dispozici koncem letošního roku.

Navzdory tomu podle Tamové kanadské úřady plánují scénář, v němž dosud zavedená opatření, včetně fyzického distancování a omezení počtu účastníků hromadných akcí, budou vyžadována i po získání vakcíny. Ta je podle ní jen jednou z ochranných vrstev.

"Je velmi důležitým řešením, pokud získáme bezpečnou a účinnou vakcínu, ale řekla bych, že opatření na ochranu veřejného zdraví, která jsou zavedena - určitý druh osobních, každodenních opatření, která podnikáme - budou muset pokračovat."

Podle Tamové jednou z nejrušnějších oblastí plánování je znovuotevření škol v září. Příští týden budou publikovány příslušné předpisy. Mají zahrnout doporučení včetně toho, aby děti starší deseti let povinně nosily roušky. Děti mladší deseti let budou zvažovány zvlášť.

"Doporučení prodělají vývoj s tím, jak se důkazy mění, a také se budeme muset podívat, co se stane, zatímco zkoumáme přenos v různých věkových skupinách a to co se děje ve školách," řekla Tamová. "Je možné, že tato doporučení budeme muset průběžně přizpůsobovat."

Podrobnosti v angličtině: ZDE