Ministr Petříček tvrdí, že ČR 10 let dodržuje zbrojní embargo vůči Bělorusku. Nesehnutí citují Český statistický úřad, že se zbraně do Běloruska vyvážely ještě r. 2014

10. 8. 2020

Otázky vyvolává vývoz zbraní do Běloruska. Podle Českého statistického úřadu tam vloni přišlo 7,5 tun zboží kategorie „Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely apod. ostatní, ne:pro vojenské účely” v hodnotě asi 162 tisíc korun (6 000 €). [12] Ve zprávě MPO se však žádný vývoz do Běloruska neuvádí. Evropská unie přitom vývoz určitého zboží do této země zcela zakazuje. Nesmí se tam vyvážet nejen zbraně uvedené ve Společném vojenském seznamu EU, ale ani „bomby a granáty”, které na seznamu uvedené nejsou. [13]

„Česká republika by měla vysvětlit, co přesně do Běloruska vyvezla, aby předešla podezření z vyzbrojování Lukašenkova režimu a obcházení pravidel Evropské unie,” vyzývá Peter Tkáč.

„Česká republika opakovaně selhává v kontrole vývozu zbraní, protože před ochranou lidských práv upřednostňuje zisky zbrojařských firem,“ upozorňuje Hana Svačinková z NESEHNUTÍ. Zodpovědnost podle ní leží především na Ministerstvu zahraničních věcí. O udělování licencí na vývoz zbraní z České republiky sice rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu, to ale musí získat kladné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, které v něm musí zohledňovat lidskoprávní aspekt zakázky a také dodržování mezinárodních závazků. Ze zprávy MPO za rok 2014 vyplývá, že je opakovaně porušován Společný postoj rady Evropské unie 2008/944/SZBP. Podle druhého kritéria tohoto dokumentu jsou členské země zavázány „zamítnout vývozní licenci, jestliže existuje zřejmé riziko, že vojenské technologie nebo vojenský materiál, které mají být vyvezeny, mohou být použity pro vnitřní represi.” [14]





Celá zpráva Nesehnutí ZDE