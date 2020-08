Polsko: Smolenský kostlivec definitivně vytažen ze skříně

14. 8. 2020 / Karel Dolejší

Podle kritizované původní zprávy z roku 2011 měl vládní speciál Tu-154 - jehož trosky ruská strana po léta odmítala vrátit Polsku - v inkriminovaný den kvůli chybě pilota špatně přistávat a zavadit křídlem o břízu, což údajně způsobilo zničení letounu a smrt cestujících i osádky. Nová polská dokumentace, na niž si osobně "zasedl" kontroverzní politik vládní strany PiS Antoni Macierewicz, však upozorňuje, že na palubě letounu prokazatelně došlo k mohutnému výbuchu, což je zcela neslučitelné s původním vysvětlením nehody. Solonin s tímto popisem souhlasí, podrobně vysvětluje důvody - a označuje ho za vhodné vysvětlení dostupných faktů.

Jistě je třeba rozlišovat skutečné důkazy od spekulací i nyní, především tedy konstatování výbuchu a hypotézu o tom, že při opravě v Rusku do letounu umístili výbušninu. Pro druhé tvrzení žádné konkrétní přesvědčivé důkazy neexistují. Výbuch na palubě může mít i jiné vysvětlení, respektive hned několik. Z nějakého důvodu však původní vyšetřovací komise nechtěla, aby se svět o výbuchu na palubě dozvěděl ZDE. Což nemůže než vyvolávat silné podezření.

Polská opozice a její nekritičtí podporovatelé v zahraničí publikací nových informací o smolenské nehodě utrpěli vážnou politickou porážku. Je ovšem naprosto pochopitelné, že z jejich strany neexistoval zájem podpořit mučednický mýtus vládní PiS historkou o promyšleném ruském atentátu na polské elity. Pokud však k potlačení propagandy PiS mělo dojít na základě odbytého vyšetřování tragické nehody, bylo jen otázkou času, kdy se celá záležitost nechutně provalí. A využití odbytého vyšetřování právě Macierewiczem, který ještě coby polský ministr obrany vybudoval síť primárně k němu loajálních polovojenských jednotek coby nezávislou základnu vlastní osobní moci, nemůže polské opozici přinést nic jiného, než masivní politické škody.

"Macierewiczova" videozpráva ve skutečnosti přesvědčivě neříká, že Rusko v roce 2010 záměrně odpálilo polský vládní speciál. To co opravdu říká je, že původní vyšetřování nehody bylo odbyté a na palubě letadla ve skutečnosti došlo k explozi, kterou nemůže vysvětlit předpokládaný náraz křídlem do stromu. A že deset let se ruská strana i polské opoziční strany společně zuby nehty bránily novému vyšetřování.

Podivnou alianci polských liberálů s Putinovým Ruskem v této věci je opravdu nejvyšší čas rozpustit - a velmi usilovně se pustit do operací zaměřených na kontrolu škod, které desetileté zatloukání nezbytně přinese.