Epidemioložka: Jsem koronavirový běžec na dlouhou míli. Jaké to je, když příznaky trvají dlouhé měsíce

18. 8. 2020





Představte si, že jste mladí a zdraví, nekouříte, nemáte žádné nemoci a pak se jednoho dne ráno probudíte s pocitem, že vás dusí neviditelná síla. V březnu letošního roku to bylo mou realitou.



Vrátila jsem se z Evropy a asi o 10 dní později jsem začala mít chřipkové příznaky. Přes noc jsem zeslábla a nemohla jsem řádně dýchat. Bylo to, jako kdybych v horách běžela do kopce a byla zcela nesportovní, až na to, že jsem se nepohybovala.



O čtyři měsíce později mé příznaky stále ještě nezmizely. Srdce mi buší, i když odpočívám. Nemohu zůstat déle na slunci - vyčerpám tím svou veškerou energii. Mám gastrointestinální problémy, zvoní mi v uších a bolí mě na prsou, píše Margot Gage Witvlie, epidemioložka z Texasu.

Jsem to, co je známo jako běžec na dlouhou míli - jsem součástí rostoucí skupiny lidí, kteří onemocněli COVIDEM-19 a nikdy se neuzdravili. Nejtrvalejším příznakem je únava, ale je mnoho dalších symptomů, včetně kognitivních dopadů, které lidé často popisují jako "mozkovou mlhu". Čím více těchto pacientů vzniká, zaměstnavatelé budou muset najít způsob jak s nimi pracovat. Je příliš brzo říci, že jsme invalidi, ale také je příliš brzo říci, jak dlouho poškození našeho organismu může trvat.Na začátku mou situaci zhrošilo to, že si moji lékaři nebyli jisti, zda mám skutečně COVID-19. Můj test byl negatiávní a mé příznaky neodpovídaly tomu, co bylo tehdy o koronavirové infekci známo. Byla jsem diagnostikována, že mám nemoc dýchacích cest, dostala jsem antibiotika a malou dávku léku proti zánětu, jaká se normálně předepisuje pacientům s artritidou.Studie z Yale University z května letošního roku ukazuje, že počet úmrtí v USA registrovaných jako úmrtí na COVID-19 neodpovídá skutečnému počtu úmrtí. Kdybych bývala zemřela doma, moje smrt by nebyla registrována jako COVID-19.Koncem března mi začínalo být lépe. Pak jsem měla záchvat. Na jednotce intenzivní péče mi lékař řekl, že mám COVID-19 a že mám štěstí - z testů vyplývalo, že žádné mé orgány nebyly vážně poškozeny. Po záchvatu jsem ležela v ložnici dlouhé týdny se zataženými záclonami, protože světlo a hluk mi působily bolest.Nechápala jsem, proč se neuzdravuju. Začala jsem hledat odpovědi na internetu. Našla jsem podpůrnou skupinu pro lidi, kteří zápolili s COVIDEM-19 dlouhodobě. Říkali si long-haulers, běžci na dlouhou míli.Z podpůrných skupin pro COVID-19 vyplývá, že existuje mnoho lidí, kteří nejsou považováni za natolik nemocné, aby museli do nemocnice, avšak mají příznaky horší než chřipka. Je možné, že COVID-19 je neurotoxický a je to jedna z prvních chorob, schopných překročit bariéru krev-mozek. To by vysvětlilo, proč tolik lidí jako já má neurologické problémy. Mnoho běžců na dlouhou míli zažívá postvirální symptomy podobné symptomům způsobovaným mononukleózou a myalgickou encefalomyelitidou - syndromem chronické únavy.Běžnou frustrací je, že někteří lékaři odmítají jejich stížnosti jako "psychické". Jedna žena v podpůrné skupině napsala: "O 140 dní později stále ještě mám velké potíže s dýcháním a žádný lékař mě nevezme vážně, protože mě diagnostikovali s negativním testem a negativními protilátkami."Podrobnosti v angličtině ZDE