Trumpův tweet a fašismus

19. 8. 2020

Když americký prezident na Twitteru navrhl, že by listopadové volby měly být zrušeny, dal jasně najevo, že jde o to udržet ho v úřadě jiným způsobem, napsal Timothy Snyder.

"S univerzálním poštovním hlasováním (hlasováním v nepřítomnosti, které je dobré) se 2020 stanou NEJNEPŘESNĚJŠÍMI A NEJPODVODNĚJŠÍMI volbami v dějinách. Pro USA to budou velké rozpaky. Odložit volby do doby, kdy lidé budou moci řádně, jistě a bezpečně volit???" To je to, co napsal americký prezident Donald Trump na Twitteru 30. července 2020.

Co to pro amerického prezidenta znamená navrhnout, aby listopadové volby byly zrušeny? Trumpův tvít tvrdí, že nadcházející volby budou "nepřesné a podvodné". Ale pokud Američané mají problémy s hlasováním, je to vina prezidenta a jeho spojenců. Trump vyrábí krizi: Tím, že vytváří problém, obviňuje z něj ostatní a využívá jej k mocenskému nároku.

Největším zdrojem nepřesnosti a podvodu v americké demokracii je vylučování afroamerických voličů. Polovina amerických států nedávno schválila zákony, které komplikují hlasování Američanům, pokud nejsou bílí. Kdokoliv, kdo by si přál, aby Spojené státy byly reprezentativní demokracií, by to zvrátil. V posledních několika měsících si více Američanů než kdy jindy uvědomilo rasismus, který vylučuje černé z politiky. Nicméně místo aby Trump hledal řešení tohoto problému, využil protestů jako záminku k nasazení nové americké tajné policie do ulic.

Když v roce 2019 Kongres schválil zákon, který by učinil takovému zneužívání přítrž a usnadnil Američanům hlasování, byl zablokován Senátem, který kontroluje Trumpova Republikánská strana.

Druhou hrozbou listopadovým volbám je zahraniční intervence. I zde je Trump zdrojem problému a zhoršuje ho. V roce 2016 vědomě získal výhodu z ruské internetové kampaně zaměřené na jeho zvolení. Rusko zveřejnilo emaily jeho oponentky Hillary Clintonové a Rusko ovlivnilo politickou rozpravu na sociálních médiích. Přední politoložka Kathryn Hallová Jamiesonová dospěla k závěru, že Rusové zřejmě zvrátili volby v Trumpův prospěch. Jak víme z knihy historika Davida Shimera "Rigged: America, Russia and 100 Years of Covert Electoral Interference", Obamova administrativa také věřila, že Rusko v roce 2016 mělo kapacitu přímo zasahovat do sčítání hlasů.

Trump v úřadě toto vše popřel a trestal ty, kdo přitáhli pozornost ke skutečnému průběhu událostí. Teď víme, že Trump v úřadě dál usiloval o pomoc cizích vlád při vlastním znovuzvolení. Když omilostnil svého spojence Rogera Stonea, který v roce 2016 sloužil jako prostředník mezi Trumpovou kampaní a Ruskem, Trump vyslal neklamný signál, že očekává výhody z ruské intervence i v roce 2020. Kongres schválil zákon, který měl učinit americký volební systém obranyschopnějším před zahraničním vměšováním. Také to bylo zablokováno Senátem.

Téma, které Trump zmiňuje ve tvítu, vysoký podíl poštovního hlasování, je také výsledkem jeho vlastních činů. Je nicméně důležitým poukázat na to, že na poštovním hlasování není nic špatného. Trump sám hlasuje poštou, stejně jako mnoho z jeho nejbližších poradců. Volit na papíře je mnohem bezpečnější než hlasovat digitálně.

Důvodem, proč Američané v roce 2020 chtějí hlasovat poštou, je jejich vlastní bezpečnost. Země se nachází uprostřed pandemie, která již zabila 150 000 lidí. Rozsah utrpení, umírání a strachu je výsledkem Trumpových vlastních rozhodnutí: Zpochybňování vědy, vysílání signálů, že lidé by neměli nosit roušky, oponování systematickému testování, které je nezbytnou podmínkou léčby a zastavení šíření choroby.

Pokud americká pošta nedokáže zvládnout dodatečné zásilky, je to také nepochybná Trumpova vina. Útočil na poštu po léta a nedávno do jejího čela jmenoval nekvalifikovaného dárce. Ten přijal rozhodnutí, která způsobují, že poštovní služby fungují mizerně. Američané si již všimli, že jejich pošta je opožděna.

Vzhledem k rozporům, které pro nikoho nejsou tajemstvím, jak vlastně zamýšlí Trump svoje sdělení? Není to hlupák. Ví, že má malou šanci vyhrát listopadové volby normálními prostředky. Když vysílá tuto zprávu, připouští, že volby by vyhrál jeho rival Joe Biden a začíná hledat jiný způsob, jak by mohl zůstat v úřadě. Jeho tvít není určen těm, kdo s ním nesouhlasí, ale těm, kdo jsou ho ochotni následovat do tyranie.

Trump dal ve svém tvítu jasně najevo, že bezprostředním cílem je udržet jej v úřadě nějakým jiným způsobem než volbami. Ví, že mu chybí moc k tomu, aby sám volby odložil. Svým tvítem hledá ve Spojených státech i v zahraničí spojence, kteří mu pomohou vytvořit situaci, v níž by volby vypadaly jako nemožné.

Tvít z 30. července je tedy bodem zvratu. Před tímto datem si Trumpovi příznivci mohli říkat, že se podílejí na normální prezidentské kampani. Po tomto datu musejí čelit jeho otevřenému přiznání, že listopadové volby se nepočítají. To vyvolává otázku, co to nyní znamená být na straně amerického prezidenta. Samozřejmě to znamená být proti demokracii a pro autoritářství.

Každý kdo po 30. červenci podporuje Trumpa učinil morální volbu: Ve prospěch osoby a proti americké ústavě. Každý kdo pracuje pro Trumpovu kampaň, daruje jí peníze nebo plánuje pro něj hlasovat je aktérem šarády poskytující krytí reálné akci, k níž dojde někde jinde. Tři otázky na konci tvítu jsou signálem, že by někdo měl najít nedemokratický způsob, jak udržet Trumpa u moci. Mezi americkými mysliteli zleva doprava existuje pozoruhodná shoda na tom, že Trumpův tvít je "fašistický". Sám jsem se k tomuto tématu vyjádřil. Ale může to být až tak hluboce pravdivé, že to bylo dosud přehlíženo. Anglický historik Ian Kershaw ukázal, že nacistickým stylem bylo "pracovat pro Führera": Chápat sdělení lídra nikoliv jako sérii logických tvrzení nebo empirických pozorování, ale jako vodítko k tomu, jaký by svět měl být, jako náznak toho, co by příznivci měli dělat.

V tomto případě se naznačuje, že volby by měly být zmařeny. Tento náznak může být uchopen Trumpovým šéfem pošty, nebo státními legislativními sbory kontrolovanými Republikánskou stranou, nebo Američany se zbraněmi.

Je nicméně nepravděpodobné, že by zvítězili. Chvilku to trvalo, ale nyní si je mnoho Američanů vědomo, že se musejí připravit na volby jako nikdy předtím, třebaže dostatečně nerozumějí hlubšímu významu Trumpova stylu. Kdokoliv, kdo se snaží splnit Trumpovu výzvu a zmařit volby, toho bude litovat. Existuje i jiný význam těchto tří otázek: Trump doufá, že někdo jiný poruší zákon, aby mohl zůstat u moci, ale nemá v úmyslu převzít odpovědnost za to, co se poté přihodí. Zmrzačení americké demokracie nechá na jiných, aby on sám mohl žít pohodlně. Pokud se o to pokusí Rusko, bude takřka jistě čelit plné váze hněvu Bidenovy administrativy. Pokud se Američané budou snažit "pracovat pro fýrera", jejich lídr je nakonec zradí.

Existuje jedna věc, v níž Trump zůstává perfektně důsledný: Všechno se točí kolem něj a každý by měl být kvůli němu obětován. Na rozdíl od tradičních fašistů nesní o žádné velké a hrozivé záležitosti, kterou by prosadil. Jednoduše očekává, že pro něj ostatní budou trpět.

Podrobnosti v angličtině: ZDE