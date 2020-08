Češi, koronavirus a společenská paralýza zakořeněná v kulturní identitě

20. 8. 2020 / Bohumil Kartous





Otevřená společnost uvržená do situace, která přináší obavy a nejistotu a zároveň je nová a neexistují návody na osvědčená řešení, se nutně snaží s takovou situací vyrovnat. A to i prostřednictvím veřejného diskursu, v němž se střetávají různé postoje a názory, za nimiž stojí různě akcentované zájmy. To je přirozené a žádoucí.







Koronavirus, covid-19, takovou situaci nastolil a postavil českou společnost před dilema v řešení poměru ochrany ohrožených a kolaterálních dopadů takové ochrany, jež nutně znamená omezení osobních svobod. Samo o sobě je to prospěšné, zároveň to ale ukazuje na charakter společnosti, její vztah k veřejnému zájmu a zejména k autoritě, která tento veřejné ý zájem reprezentuje.







Češi mají vůči autoritě vztah nedůvěřivý, historicky ovlivněný tím, že tato autorita nevyvěrá ze společenské shody, je nadřazená, nikoliv podřízená veřejnému zájmu a je represivní, svou pozici udržuje pod hrozbou legitimního násilí. Těžko se pak divit, že tímto způsobem nemálo Čechů nahlíží i na řešení koronavirových omezení. Jinými slovy, nejde o ně, jde o postoj k autoritě a jí svěřené moci obecně. Nebyli jsme doposud schopni se s tímto handicapem vyrovnat.