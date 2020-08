Kreml odmítl obvinění, že se Putin podílel na rozhodnutí otrávit Navalného

25. 8. 2020

Dmitrij Peskov, mluvčí Kremlu, charakterizoval zprávy o tom, že byl Alexej Navalnyj otráven jedem, jako "zbrklé". Je to první reakce Kremlu od té doby, co berlínská klinika, kde Navalnyj leží v komatu, potvrdila, že byl kontaminován inhibitorem cholinesterázy - látkou, která je součásti skupiny, do níž patří nervové látky a pesticidy a také určitá narkotika.

Sounds like the most audacious hit since the CIA killed Nemtsov. 😐 https://t.co/sUFatnLQRo — Shaun Walker (@shaunwalker7) August 25, 2020

Duma bude "zjišťovat", zda útok jedem na Navalného nebyl útokem cizích mocností s cílem poškodit vztahy Ruska k Západu. Jak píše Shaun Walker z Guardianu, "zdá se, že to byl nejodvážnější zásah Západu v Rusku od té doby, co CIA zavraždila Borise Němcova".Peskov v úterý uvedl, že obvinění vůči Putinovi ohledně útoku jedem na Navalného jsou "prázdný hluk" a "bezpodstatné řeči". "Obvinění, která jste vznesli, nemůžeme považovat za vážná," řekl Peskov během pravidelného konferenčního rozhovoru s novináři. "Tato obvinění nemohou být v žádném případě pravdivá."Peskov dodal, že v Rusku nebude zahájeno žádné trestní vyšetřování tohoto případu, dokud lékaři neidentifikují konkrétní látku, jíž byl Navalnyj otráven. Naznačil, že Kreml bude jakékoliv vyšetřování blokovat.Několik západních zemí už vyžaduje trestní vyšetřování útoku na Navalného. V pondělním prohlášení konstatovala německá kancléřka Angela Merkelová a její ministr zahraničí Heiko Maas, že "odpovědné osoby musejí být identifikovány a pohnány k odpovědnosti"."Vzhledem k prominentní roli, jakou pan Navalnyj hraje v politické opozici v Rusku, požadujeme nyní naléhavě, aby úřady vyšetřily tento zločin do nejmenších podrobností - a to s plnou transparentností," konstatovali.Americký velvyslanec v Rusku také uvedl, že útok jedem na Navalného, pokud bude potvrzen, bude kritickým okamžikem ve vzájemných vztazích. V úterý se ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov měl sejít s náměstkem amerického ministra zahraničí Stephenem Biegunem.Peskov také řekl, že Kreml nemá žádné informace o tom, že by tajná policie před útokem jedem Navalného sledovala, a popřel, že kritikové Kremlu jsou vražděni."Určitě souhlasíte, že každý den v mnoha zemích světa dochází k množství útoků jedy," řekl Peskov. "A zde, jestliže hovoříme o konkrétním případu, potřebujeme fungovat s přesnými informacemi. Ta data já nemám. Jestli je máte, tak je předložte."Podrobnosti v angličtině ZDE