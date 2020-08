Ultrafialovými paprsky proti koronaviru

27. 8. 2020













Nedávno přinesl rozhlas BBC reportáž o tom, že koronavirus v ovzduší i na předmětech usmrcují ultrafialové paprsky. Potíž je, ale, že ultrafialové paprsky ničí i lidský organismus: vážně poškozují lidskou kůži a ničí lidem oči. Proto by se nemodifikovanými ultrafialovými paprsky daly sterilizovat prostory pouze bez přítomnosti lidí, přes noc, co by pro průběžnou nákazu během dne nebylo příliš efektivní.





Rozhlas BBC interviewoval vědce z jedné americké firmy, kteří klasické ultrafialové paprsky modifikovali tak, že už neškodí lidskému organismu, ale koronavirus a další viry ty paprsky dále zabíjejí. Podle informace těchto vědců se připravuje výroba mnoha miliard žárovek, šířících tyto modifikované ultrafialové paprsky, jimiž by měly být v budoucnosti vybaveny dopravní prostředky i veřejné místnosti.







Nevíme, jak projekt dosud pokročil, avšak nyní zveřejnil deník Independent video, na němž používá letecká firma Boeing k sterilizaci prostorů v letadle, které nelze sterilizovat tekutými dezinfekčními prostředky, právě lampy šířící ultrafialové paprsky. Video je k dispozici níže: