Bílý dům nařídil zdravotníkům, aby netestovali osoby, které přišly do styku s koronavirem, ale nemají příznaky

Průběžné zpravodajství

27. 8. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . 27. 8. bylo v ČR registrováno 22 951 nakažených, je to nárůst za posledních 24 hodin o 399 případů. V nemocnici je nyní 130 osob a celkem zemřelo 418 osob. Počet nákaz a umírajících v ČR začíná být alarmující. Přitom Babiš zrušil užívání roušek. Č íslo R v ČR je 1,1. Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce. Postižené okresy jsou Plzeň-sever, Plzeň město, Příbram, Písek, České Budějovice, Hlavní město Praha, Kolín, Mladá Boleslav, Pardubice, Chrudim, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Žďár na Sázavou, Třebíč, Brno-město, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Olomouc, Opava, Nový Jičín a Frýdek-Místek:











- Bílý dům nařídil americkým Centrům pro zvládání nemocí (CNC), aby neprováděla testy na koronavirus u osob, které sice přišly do styku s nakaženými lidmi, ale nemají příznaky. ZDE - Až třicet britských teenagerů, kteří jeli na dovolenou na řecký ostrov Zante, se zřejmě nakazilo koronavirem. Nejméně 11 mladých lidí ve věku 18 a 19 let v jihoanglickém městě Plymouth bylo po návratu z Řecka testováno pozitivně na koronavirus. Někteří z nich byli v městě Plymouth večer po návratu po nočních klubech za zábavou. Místní hygienici se nyní intenzivně snaží vystopovat všechny, s nimiž se tito mladí lidé setkali. Většina z nich má jen minimální příznaky, jako bolest v krku, nebo nemá příznaky žádné, takže se chovají, jako by nakaženi nebyli, a nákazu šíří. ZDE - Uzamčení pásma Gazy bylo prodlouženo o dalších 72 hodin, protože se infekce dále šíří. Gaza registrovala dvě úmrtí a 29 případů nákazy. Nákaza tam začala před dvěma dny, kdy byli objeveni čtyři nakažení lidé.