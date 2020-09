Los Angeles: Zástupci šerifa zastřelili černocha, který jel "špatně" na kole

1. 9. 2020

Dva zástupci šerifa v Los Angeles zastřelili černocha, který se s nimi pral poté, co ho zastavili za to, že nejede na kole podle předpisů. Vznikla demonstrace a dav se vydal k úřadu šerifa a požadoval spravedlnost. Není známo, jaké předpisy cyklista porušil.Když oba policisté muže zastavili, nechal kolo na místě a dal se do běhu. Policisté ho pronásledovali. Když ho dostihli, jednoho policistu černoch praštil pěstí do obličeje. Měl svazek šatstva a když ho upustil na zem, policisté si povšimli, že mezi oděvy leží na zemi revolver. V tu chvíli ho zastřelili. Devětadvacetiletý černoch se jmenoval Dijon Kizzee.Podrobnosti v angličtině ZDE