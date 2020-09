Polský ombudsman pro práva dětí: Nevládní organizace tajně narkotiky mění pohlaví dětí ve školách!

2. 9. 2020

Polský ombudsman pro práva dětí Mikołaj Pawlak v diskusi o možné pohlavní výchově v polských školách, v níž polský stát naprosto selhal, důrazně odmítá, aby pohlavní výchovu ve školách poskytovaly nevládní organizace.Ombudsman: "Jste schopen zaručit, jste schopen zaručit, že my vpustím tyto školitele do 20 000 škol a oni tam přinesou takové informace, jako, například, v Poznani, najdou dítě - zanedbané a emocionálně nestabilní - a oni mu dají - právě tito školitelé z těchto nevládních institucí - nějaké farmakologické léky, jimiž změní jeho pohlaví bez vědomí jeho rodičů a lékařů? Tomu právě my bráníme."Moderátor (nevěřícně): "Lidé, kteří vyučují pohlavní východu, dávají dětem léky, které mění jejich pohlaví?"Obmudsman: "K takové situaci došlo, bylo o tom dokonce hodně nedávno v médiích..."Tomasz Oryński: V normální zemi by byl takovýto idiot okamžitě odvolán z funkce. Ale, jak jsem se zmínil ve svém posledním článku , lidé v Polsku mají pocit, že strana Právo a spravedlnost jmenuje své lidi do státních funkcí ironicky...