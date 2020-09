Kenosha může Trumpa stát volby

4. 9. 2020

Prezident Trump se domnívá, že rasové napětí a provokování násilí pomůže jeho volební kampani. Čísla říkají opak, napsal David A. Graham.

Není těžké přijít na to, oč se Donald Trump právě snaží: Po postřelení Jacoba Blakea ve wisconsinské Kenoshe využívá každé příležitosti k podněcování rasového napětí a provokování násilí. Složitější je přijít na to, proč to dělá.

Možná že se Kenosha ukáže být bodem obratu v prezidentské kampani, ale pokud se tak stane, je mnohem pravděpodobnější, že obrátí voliče proti Trumpovi než naopak.

Zatím neexistují čerstvější průzkumy, ale Trumpovo rozhodnutí podněcovat rasové napětí počátkem léta dokázalo otřást do té doby vyrovnanými šancemi prezidentských kandidátů. Impeachment, koronavirus, ohromný ekonomický kolaps - nic z toho příliš neovlivnilo dynamiku soupeření mezi Trumpem a Bidenem nebo podíl Američanů schvalujících činnost prezidenta. Jedinou výjimku představuje červen s masivními celostátními protesty po smrti George Taylora, Breonny Taylorové a Raysharda Brookse zaviněné policií. Trumpovy preference se otřásly, protože voliči - zvlášť bílí - odmítli jeho přístup k rasové spravedlnosti a protestům.

Mezi protesty a postřelením Jacoba Blakea dne 23. srpna protesty utichly a rozdíl mezi Bidenem a Trumpem se zmenšil z více jak deseti procentních bodů na šest.

Avšak Trump si nyní odhodlaně vynucuje návrat národní rozpravy k tématu, v němž si počíná ze všech nejhůře. Dokonce i Američané, kteří mohou být znepokojeni vyhlídkami na nepokoje, reagovali chabě to, co Trump říká, když se snaží využít momentální politické příležitosti.

