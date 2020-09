Trump bude v nacházejících předvolebních týdnech vyjadřovat sympatie ultrapravici

1. 9. 2020



Trump systematicky rozněcuje a prohlubuje rasistickou nenávist a rasistický strach. Před listopadovými volbami tuto nenávistnou rétoriku zintenzivňuje



Trump odmítl odsoudit Kylea Rittenhouse, který v městě Kenosha usmrtil dva osoby a jednoho zranil. "Byla to zajímavá situace," řekl Trump. Rittenhouse "se jim snažil utéci. Velmi násilně na něho zaútočili. Asi by byl usmrcen, kdyby nebyl ozbrojen." - Byly to lži. Oba muži, které Rittenhouse usmrtil, se snažili Rittenhouseovi odebrat jeho střelnou zbraň.





Trump také opakovaně odsuzuje údajné "levicové násilí". Antifašisté však v USA za posledních 25 let nikoho neusmrtili. Naproti tomu bělošští supremacisté a ultrapravicoví aktivisté zabili za tu dobu 329 osob. ZDE https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/us-rightwing-extremists-attacks-deaths-database-leftwing-antifa



Půl roku po vzniku koronavirové pandemie vyjádřil výjimečně Donald Trump soustrast. Nikoliv však dosavadním 183 000 obětem Covidu-19. Vyjádřil soustrast nad úmrtím ultrapravicového aktivisty, který byl v sobotu večer zastřelen v městě Portland ve státě Oregon.



Trump nevyjadřuje sympatie ani pochopení. Avšak už od dob, kdy si zaplatil celostránkový inzerát v deníku New York TImes a požadoval v něm trest smrti pro pět neprávem obviněných černochů v případě běžce, který byl r. 1989 usmrcen v Central Parku, prokazuje Trump schopnost vždycky v nejkritičtějším okamžiku rozpoutat rasistickou nenávist a strach.



Nyní se Trump chystá zneužívat rasistické nenávisti před listopadovými volbami. V neděli zveřejnil na Twitteru zničeho nic video černocha, který na nástupišti v metru zaútočil na bělošku.



Trump má v úterý navštívit město Kentosha, kde policisté sedmkrát stříleli na černocha Jacoba Blakea.



Na Twitteru Trump vyjádřil svou podporu sedmnáctiletému Kylemu Rittenhousovi, svému obdivovateli, který poloautomatickou zbraní střílel do davu demonstrantů a dva z nich usmrtil. V pátek Trump likeoval sérii tweetů, začínajících slovy: "Kyle Rittenhouse je dobrým příkladem toho, proč jsem se rozhodl hlasovat pro Trumpa."



Když v sobotu vjela kolona ultrapravicových vozidel do demonstrace protestující proti střílení černochů, Trump napsal na Twitteru: "VELCÍ VLASTENCI!"



V pondělí Joe Biden ostře kritizoval Donalda Trumpa jako hrozbu bezpečnosti všech Američanů. Poukázal na to, že Trump selhal v boji proti pandemii a povzbuzuje násilí v amerických ulicích. Biden odsoudil jak násilí a ničení v amerických městech, tak Trumpa, který vytvořil atmosféru, která to prohlubuje.



Podrobnosti v angličtině



Trump také opakovaně odsuzuje údajné "levicové násilí". Antifašisté však v USA za posledních 25 let nikoho neusmrtili. Naproti tomu bělošští supremacisté a ultrapravicoví aktivisté zabili za tu dobu 329 osob. ZDE https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/us-rightwing-extremists-attacks-deaths-database-leftwing-antifaPůl roku po vzniku koronavirové pandemie vyjádřil výjimečně Donald Trump soustrast. Nikoliv však dosavadním 183 000 obětem Covidu-19. Vyjádřil soustrast nad úmrtím ultrapravicového aktivisty, který byl v sobotu večer zastřelen v městě Portland ve státě Oregon.Trump nevyjadřuje sympatie ani pochopení. Avšak už od dob, kdy si zaplatil celostránkový inzerát v deníku New York TImes a požadoval v něm trest smrti pro pět neprávem obviněných černochů v případě běžce, který byl r. 1989 usmrcen v Central Parku, prokazuje Trump schopnost vždycky v nejkritičtějším okamžiku rozpoutat rasistickou nenávist a strach.Nyní se Trump chystá zneužívat rasistické nenávisti před listopadovými volbami. V neděli zveřejnil na Twitteru zničeho nic video černocha, který na nástupišti v metru zaútočil na bělošku.Trump má v úterý navštívit město Kentosha, kde policisté sedmkrát stříleli na černocha Jacoba Blakea.Na Twitteru Trump vyjádřil svou podporu sedmnáctiletému Kylemu Rittenhousovi, svému obdivovateli, který poloautomatickou zbraní střílel do davu demonstrantů a dva z nich usmrtil. V pátek Trump likeoval sérii tweetů, začínajících slovy: "Kyle Rittenhouse je dobrým příkladem toho, proč jsem se rozhodl hlasovat pro Trumpa."Když v sobotu vjela kolona ultrapravicových vozidel do demonstrace protestující proti střílení černochů, Trump napsal na Twitteru: "VELCÍ VLASTENCI!"V pondělí Joe Biden ostře kritizoval Donalda Trumpa jako hrozbu bezpečnosti všech Američanů. Poukázal na to, že Trump selhal v boji proti pandemii a povzbuzuje násilí v amerických ulicích. Biden odsoudil jak násilí a ničení v amerických městech, tak Trumpa, který vytvořil atmosféru, která to prohlubuje.Podrobnosti v angličtině ZDE

0