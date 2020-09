Ischinger: "Konec strategického partnerství" s Ruskem

2. 9. 2020

Šéf Mnichovské bezpečnostní konference Wolfgang Ischinger tvrdí, že útok na Navalného přinese sebou v Německu konec myšlenky strategické spolupráce s Ruskem. Hovořili s ním Maximilian Popp a Mathieu von Rohr.

Čtyřiasedmdesátiletý Ischinger patří k nejzkušenějším německým diplomatům. Byl tajemníkem ministerstva zahraničí, velvyslancem ve Washingtonu a Londýně. Od roku 2008 řídí Mnichovskou bezpečnostní konferenci, nejdůležitější zahraničněpolitickou a bezpečnostněpolitickou akci v Německu.

Spiegel: Pane Ischingere, jen pár minut chůze od vaší kanceláře, v berlínské Charité, leží Putinův kritik Alexej Navalnyj v kómatu poté, co byl údajně otráven v rodném Rusku. Jak případ Navalny ovlivňuje německo-ruské vztahy?

Ischinger: Zažíváme bohužel nové minimum. V Moskvě si lidé dělají z oběti legraci. Už jen z tohoto důvodu je to pro Kreml nevýslovně trapný proces. Důvěryhodností Ruska již otřásl útok jedem na Sergeje Skripala ve Velké Británii, vražda čečenského exulanta v berlínské Tiergarten a hackerský útok na Spolkový sněm. Nyní by mělo být konečně hotovo. Kancléřka Angela Merkelová za posledních patnáct let prokázala trpělivost s prezidentem Vladimírem Putinem. Jako zprostředkovatel OBSE na Ukrajině v roce 2014 jsem byl svědkem toho, jak byla jedinou hlavou vlády, která s Putinem telefonovala znovu a znovu, někdy i několikrát týdně. Už dlouho bylo jasné, zač slovo Moskvy stojí. Tam platí právo silnějšího. Tím bohužel končí i myšlenka strategického partnerství.

