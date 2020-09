Koronavirus: Průjem a zvracení jsou příznaky nákazy u dětí

Průběžné zpravodajství

4. 9. 2020

- Je zajímavé, jak čeští epidemiologové šíří bludy a jsou úplně mimo mezinárodní diskurs o pandemii. Den poté, co Světová zdravotnická organizace varovala, aby státy nezkracovaly čtrnáctidenní karanténu, mj. i proto, že se několik procent lidí nakazí i po čtrnácti dnech, tvrdí hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, že by se "délka karantény mohla zkrátit". Ti lidi vůbec nečtou zahraniční zdroje? (JČ)

- Na amerických univerzitách, kde se koronavirus šíří znepokojující rychlostí, je problém najít místa, kam dávat tisíce nakažených studentů do karantény. Některé univerzity posílají studenty do karantény mimo univerzitní prostory do hotelových prostor.



- Tisíce Izraelců znovu demonstrovaly před oficiální rezidencí premiéra Netanyahua v Jeruzalémě a požadovaly, aby odstoupil. Izraelci protestují proti nekompetentním akcím proti koronaviru a proti premiérově korupci.



- Brazílie zaznamenala 30 168 nových infekcí a 682 dalších úmrtí. Celkem je v Brazílii registrováno 4,1 milionů nákaz a zemřelo tam 126 203 osob.









- Slovensko v sobotu zaznamenalo 226 nákaz, je to největší nárůst nákaz od začátku pandemie. Slovensko dosud patřilo k nejméně postiženým zemím v Evropě. Zaznamenalo 37 mrtvýh a 4526 nákaz. Od srpna však registruje někoilikrát více než 100 nových nákaz denně. Předchozí rekordní nárůst infekcí na Slovensku byl 3. září, 37 nákaz. Maďarsko zaznamenalo v sobotu nárůst 510 nákaz. ZDE







- Více než 1000 britských lékařů chce odejít z britského státního zdravotnictví kvůli idiotskému přístupu britské vlády ke koronavirové pandemii. Plánují odejít do zahraničí, nebo dělat jinou práci, přejít do soukromých nemocnic či pracovat jen na část úvazku jako zastupující lékaři. Jsou koronavirovou pandemií naprosto vyhořelí a také jim vadí nízké platy. 69 procent v průzkumu mínění 1758 britských lékařů uvedlo, že to, jak vláda zachází s lékaři bojujícími s pandemií, je přesvědčilo, aby z britského zdravotnictví odešli. Téměř dvě třetiny dotazovaných lékařů ₁143, 65 proecnt) uvedlo, že v nadcházejících jednom roce až tří letech z britského státního zdravotnictví odejdou. ZDE





- Rusko v sobotu registrovalo 5205 nových infekcí. Celkem Rusko zaznamenalo 1 020 310 infekcí, čtvrtý nejvyšší počet na světě. 110 lidí za posledních 24 hodin zemřelo, celkový oficiální počet mrtvých v Rusku je údajně 17 759.









- Počet nákaz v Indii překročil 4 miliony. V zemi, která má na venkově jen špatné zdravotnictví, to vyvolává zoufalství. Původně se virus šířil v přeplněných a obrovských indických městech. Nyní se už rozšířil do všech států, včetně menších měst a vesnic. Za posledních 24 hodin zaznamenala Indie 86 432 nových nákaz, celkový počet nákaz je 4 023 179.



- Globálně potvrdila Brazílie 4 091 801 nákaz. Spojené státy mají 6 200 186 nákaz.



- Guardian publikoval rozsáhlou reportáž o rakouském lyžařském středisku Ischgl, které se začátkem března zřejmě stalo hlavním centrem koronavirové nákazy, odkud se nákaza rozšířila po celé Evropě.

-- Jedním z hlavních důvodů, proč tolik Američanů umírá na koronavirus, je jejich obezita, píše Washington Post. Více než 42 procent Američanů je obézních, tedy mají BMI vyšší než 30, a 9 procent Američanů je vážně obézních, s BMI vyšším než 40. V některých kategoriích obyvatelstva je obezita ještě vyšší: například 56 procent černošek v USA je obézních. ZDE



- Policie v Británii řeší desetitisíce případů lidí, kteří po návratu z dovolených v zahraničí ze "zakázaných" zemí nedodržují čtrnáctidenní karanténu.



- Itálie zaznamenala 1733 nových nákaz, nejvyšší počet od 11. května, a 11 úmrtí.



- Španělsko zaregistrovalo od včerejška 10 476 nových nákaz a 256 úmrtí. Celkem ve Španělsku zemřelo 24 918 osob.





Světová zdravotnická organizace neschválí vakcínu, která nebude řádně prozkoušena a nebude efektivní. Účinná vakcína bude zřejmě až v létě roku 2021. Vakcínový nacionalismus prodlouží pandemii. Až bude k dispozici vakcína, nejprve ji budou muset dostat zdravotnicí, lidé v přední linii boje proti koronaviru, a osoby v ohrožených kategoriích, a to ve všech zemích, řekl Tedros Adhanom Ghebreyesus:



If and when we have an effective #COVID19 vaccine, we must also use it effectively.



I will repeat again: vaccine nationalism will prolong the pandemic, not shorten it. pic.twitter.com/lPlqvakkyh — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 4, 2020





- Francie v pátek registrovala 8975 nových nákaz, což je nejvyšší denní nárůst počtu infekcí od samého začátku pandemie v únoru 2020. Počet lidí v nemocnicích je 4671 a počet mrtvých je 30 686.









- Ukrajina zaznamenala rekordní počet 2723 noých případů koronaviru za posledních 24 hodin. Zavedla dočasný zákaz vstupu do země pro většinu cizinců, do 28. září.



- Brazílie má více než 4 miliony potvrzených nákaz. Za posledních 24 hodin bylo registrováno 43 773 nových případů a 834 úmrtí.



- Izrael oznámil ve čtvrtek nové uzamčení 30 oblastí v zemi. Zápolí s nejvyšším počtem infekcí na obyvatele a počet mrtvých dosáhl kolem 1000.



- Ve snaze pomoci kolabujícímu restauraterskému průmyslu v Británii zavedl ministr financí Rishi Sunak pro srpen dotační program Eat Out to Help Out (Jezte v restauraci a pomozte ekonomice). Kdo šel na jídlo do restaurace v srpnu v pondělí až ve středu, vláda mu dotovala padesát procent ceny oběda či večeře až do částky 10 liber (300 Kč). Ukázalo se, že Britové ten dotační program využili 100 milionkrát a vláda na něj musela dát půl miliardy liber.

- Průjem a zvracení jsou zřejmě klíčovým signálem koronavirové nákazy u dětí, zjistila studie vědců z Queens University v Belfastu. Příznaky u dospělých jsou vysoká horečka, nový, trvalý kašelm a ztráta čichu a chuti. Další studie dodaly svalové bolesti, únavu, zmatenost, bolest na prsou a bolest žaludku. Jedním z příznaků jsou i gastrointenstinální problémy. ZDE

- Trasovací aplikace na mobilních telefonech vedou k potlačování šíření Covidu-19, i když jich používá jen málo lidí. Vyplývá to ze studie Oxford University a Google. Aplikace, kterou používalo 15 procent obyvatel, podporovaná trasoavacími pracovíky, může vést k 15 procentnímu poklesu nákaz a k 11 procentnímu poklesu úmrtí na Covid-19.







Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Paula De Simone, šestačtyřicetiletá profesorka na Argentinské univerzitě podnikatelství v Buenos Aires zemřela ve středu krátce poté, co zkolabovala během přednášky, kterou uspořádala pro své studenty online. Minulý týden napsala na Twitteru, že její koronavirové symptomy trvaly mnoho týdnů. Během přednášky profesorka nemohla dýchat a přestala měnit stránky ve svém powerpointu. Studenti zavolali sanitku. ZDE - Maďarsko odmítlo schválit plánovanou půjčku Evropské unie ve výši 750 miliard euro na podporu oživení evropské ekonomiky po koronavirové karanténě, dokud EU neodstraní podmínku, že půjčka bude jen pro ty členské země, které dodržují demokratické principy.- Univerzita v Arizoně brání nákaze koronavirem, testováním výkalů. Experti analyzují splašky ze studentských kolejí dvakrát týdně. Vedlo to k rychlé identifikaci dvou nakažených studentů ve velmi raném stádiu jejich nákazy. Výhody testování splašků spočívají v tom, že se testuje celé obyvatelstvo. Nalezne-li se v určitém místě ve splašcích koronavirus, lze tamější lidi testovat a nakažené jedince rychle najít.- Největší světoví výrobci vakcín GSK a Sanofi testují vakcínu proti koronaviru v USA s tím, že ji začnou distribuovat začátkem roku 2021. ZDE - Herec Robert Pattison testoval pozitivně na koronavirus, takže byla zastavena výroba filmu Batman, v němž hraje.- Francie zaznamenala už druhý den více než 7000 infekcí.- Američtí státní zdravotníci připravují distribuci potenciální vakcíny proti koronaviru na říjen 2020, pod tlakem Donalda Trumpa, který chce, aby byla k dispozici před prezidentskými volbami. Hrozí nebezpečí, že nebude řádně vyzkoušena.- Nejvíce zdravotníků zemřelo na Covid-19 v Mexiku. V Mexiku zemřelo na Covid-19 dosud 1320 zdravotníkůl, v USA 1077 zdravotníků v Británii 649 a v Brazílii 634.- V Británii od března ostře stouplo množství domácího násilí a mnoho obětí má pocit, že jsou zcela bez pomoci. Je nutno šířit informace o tom, že pomoc je k dispozici, píše Camilla, vévodkyně z Cornwallu. ZDE - Indie zaregistrovala 83 883 nákazů za den. Celkem je v Indii nakaženo 3,85 milionů lidí. ZDE