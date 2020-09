Právník Michael Cohen svědčí ve své knize o rasistické hysterii Donalda Trumpa

6. 9. 2020

NEW: In tell-all book, Michael Cohen says Trump hired a "Faux-Bama" during White House run https://t.co/gW4b3KopoY pic.twitter.com/LotdVzUlZ0 — CNN Politics (@CNNPolitics) September 6, 2020

"Stále mám pro něho velké množství sympatií," píše Cohen. Svou dlouholetou loajalitu vůči hrdlořezu Trumpovi, který se na něho vykašlal v nejzranitelnější chvíli jeho života, nedokáže vysvětlit. Charakterizuje svou dlouhodobou loajalitu vůči Trumpovi jako svého druhu duševní chorobu. Přiznává, že zůstal tak dlouho loajální vůči Trumpovi, protože chtěl být v prostředí této "mocné celebrity". "Byl jsem kanárkem v uhelném dole pro miliony Američanů, kteří jsou stále ještě Trumpovou mocí mesmerizováni." Cohen nyní lamentuje, že zvolení Donalda Trumpa "přivedlo americký národ a možná i celý svět na pokraj katastrofy."









Podrobnosti v angličtině ZDE

Cohen píše, že Trump má nízkém mínění o všech černoších. Řekl: "Ukažte mi jedinou zemi, kterou řídí černoch a která není naprostá sračka. Jsou to všechno totální hajzly. Mandela úplně tu Jihoafrickou republiku posral. Teď je to sračka. Kurva Mandela. Nebyl to státník."Cohen v knize píše i o Trumpově pohlavním styku s pornoherečkou Stormy Daniels. Trump navzdory protestům před volbami r. 2016 schválil platbu 130 000 dolarů na umlčení Danielsové. Argumentoval, že by manželce musel zaplatit daleko větší finanční částku, kdyby tato aféra vyšla najevo. Peníze pornoherečce zaplatil Cohen a Trump mu je posléze uhradil prostřednictvím "falešných honorářů za právnickou práci"."Nikdy se to nevyplatí platit tyhle věci, ale mnoho kamarádů mi poradilo, abych to zaplatil. Kdyby to vyšlo najevo, nevím, jak by na to reagovali mí stoupenci. Ale určitě by si mysleli, že je fantastický, že jsem se vyspal s pornoherečkou."Cohen píše, že v roce 2015 žádaly Trumpa jeho tři nejstarší děti, aby přestal se svými agresivními rasistickými výroky, protože to poškozuje firmu."MC (Michale Cohene), musíte přesvědčit tátu, aby s tou kampaní přestal. Ničí to firmu," požádala ho Ivanka.Trump odmítl přestat. "Kromě toho, mě hispánci stejně nikdy nebudou volit. Jako černoši, jsou příliš blbí na to, aby hlasovali pro Trumpa. To nejsou moji lidi."Trump také neváhal vyjadřovat se sexuálně o Cohenově patnáctileté dceři: "No jen se podívej na tu prdel. Tu bych si dal."Co se týče Ruska, podle Cohena je Trumpův obdiv pro Vladimíra Putina založen na jeho lásce peněz. Trump chybně považuje Putina za daleko nejbohatšího člověka na světě. Cohen píše: "Trump Putina miluje, protože Putin dokázal ovládnout celou svou zemi a řídit ji jako jeho osobní firmu - jako Trump Organization."Cohen píše, že se považuje za klíčového svědka Trumpova porušování volebního zákona ohledně financování předvolební kampaně a dalších jeho trestných činů, včetně lhaní Kongresu, což by mohlo po Trumpově odchodu z úřadu vést k jeho trestnímu stíhání.Cohen píše o Trumpovi jako o "mafiánu organizovaného zločinu" a o "mistrovském manipulátoru", ale připouští, že ho považoval sám za otcovskou figuru.