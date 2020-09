Válka proti terorismu vyhnala desítky milionů lidí z domovů

10. 9. 2020

Autoři této zprávy na základě dostupných mezinárodních údajů přicházejí s konzervativním tvrzením, že americké tažení proti teroru vyhnalo z domovů nejméně 37 milionů lidí, a to v osmi válkách, ve kterých od roku 2001 figurovala americká armáda, která je buďto zahájila, anebo do nich byla zapletena. Ve 20. století bylo pouze v průběhu druhé světové války vyhnáno z domovů více lidí než během globální války proti teroru. Přestože USA přijaly stovky tisíc uprchlíků, většina z nich nalezla azyl v blízkovýchodních zemích.

Projekt Cost of War monitorující dopady americké války proti terorismu zveřejnil v září souhrnnou zprávu pojednávající o desítkách milionů lidí vysídlených v důsledku globální války proti teroru, kterou v roce 2001 zahájila vláda George W. Bushe.

Údaje o tom, kolik lidí válečné konflikty vyženou z domovů, musejí být ústřední součástí jakékoliv analýzy válek zahájených po útocích z 11. září a jejich krátkodobých a dlouhodobých následků. Tato data by měla hrát úlohu při zvažování, zda je nutno nasazovat vojenskou sílu v budoucích konfliktech – ať už by šlo o americkou nebo jinou armádu.

Koneckonců vysídlení 37 milionů lidí – přičemž nejvyšší odhady hovoří o 59 milionech osob – vybízí k otázce, kdo nese odpovědnost za újmu, která tyto běžence postihla. Jedná se občany Afghánistánu, Iráku, Pákistánu, Jemenu, Somálska, Filipín, Libye a Sýrie. Miliony dalších byly vysídleny v zemích, kde se americké jednotky účastnily menších operací: v Burkině Faso, Kamerunu, Středoafrické republice, Čadu, Demokratické republice Kongo, Mali, Nigeru, Saúdské Arábii a Tunisku.

Více než 25 milionů osob se vrátilo do svých domovů, nicméně návrat nemůže vymazat jejich trauma ani jim nemůže zaručit, že se vrátí do svých původních domovů nebo k bezpečnému životu. Vysídlení způsobilo nenahraditelnou škodu jednotlivcům, rodinám, městům, regionům – a také celým zemím, a to jak po sociální, emocionální, tak i po ekonomické stránce.