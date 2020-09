V pondělí na vládě (groteska)

Maláčová: Pane premiére, strašně mě unavuje otázka, kde na to vezmeme, to je úplně hloupá, plytká otázka.

Dostálová: Nestačily by na ty respirátory nějaké vouchery?

Schillerová: Nemám to teď spočítané, ale samozřejmě se tím zabýváme.

Zaorálek: No, a co kultura jako?

Babiš: Co říkal?

Petříček: Běloruské opozici je třeba pomoci.

Babiš: Říkals něco? Preference v krajích mi jdou do řiti a mám řešit nějaké Bělorusko?

Hamáček (stále v červeném svetru): Svolejte krizový štáb!

Babiš (Márovi po telefonu): Tak co mám říct těm novinářům?

Mára (brífuje): Nevyvolávejte paniku, my to samozřejmě řešíme, já mám jiná čísla. Odmítám nějaké obvinění, že vláda nebo já jsme něco zanedbali. Čili my to samozřejmě řešíme, pan zmocněnec Prymula, teď je potřeba postarat se o ty ohrožené skupiny, o seniory, o důchodce, a my na tom pracujeme, poslali jsme jim příspěvek, ať si něco dopřejou, že, lebo za Kalouska zchudli úplně, teď jim posíláme ty roušky, makáme na tom, o tom byste měli písať.