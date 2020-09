Ó vy lány, ó vy role, Babiš už zas v jednom kole

18. 9. 2020 / Karel Dolejší

Nic proti chalupaření a zahrádkaření, samozřejmě. Nicméně bych rád připomenul, že starý režim, jehož je Andrej Babiš inspirovaný charakteristickým slovním projevem Vasila Biľaka nepopíratelným produktem, po okupaci v roce 1968 usilovně směřoval soukromou energii svých poddaných právě jen na ty chalupy a zahrádky. Aby se mu snad nedejbože nějaké dělnické rady či kdovíjaké jiné spolky nepletly do vládnutí. Podívejte se, kam to dotáhli v Polsku, jen co jim povolili nezávislé odbory!

Chalupy a zahrádky k České republice patří - ale ne jako šidítko odvádějící občany od veřejného života, neřkuli od největší výzvy, jaké země čelila za posledních více jak třicet let.

Chalupy a zahrádky k České republice patří - a fungují skvěle bez ohledu na to, zda o nich Babiš a spol. přijmou nějaký speciální zákon směřující k "soběstačnosti v ovoci a zelenině".

Jenže Babiš v dané situaci usiluje jen a pouze o odvedení pozornosti. Podvědomě věrný normalizačnímu kultu křečovité pozitivity reprezentovanému nedávno zesnulým Karlušou - kultu, který vědomě navázal na ještě starší antipolitické úniky biedermeirovské - tam kdesi hluboko uvnitř tuší, že všechny odpovědi na klíčové české otázky obsahuje kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové. Za soustavu normalizačních cenzur nepronikne ani ždibec tvrdé reality, o to se už postaráme. Kávu si osladím o trochu víc, svý bendžo naladím - a jinak nic.

Vraž do toho čtyři vejce, jednu zahrádku a tucet koblih, sveď veškerou veřejnou rozpravu na problematiku plnění žaludku - a zaručeně odvedeš pozornost i od té největší pohromy za několik generací, která s hladem ani dost málo nesouvisí.

Zpívám píseň o žrádle, neboť to se může.

A proto ke svý Máně do Třebáně často jezdit hledím!

Kdyby tak premiér na jednání parlamentu raději předčítal Praštěné pohádky Ludvíka Aškenazyho, udělal by mnohem lépe...