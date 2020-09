Soudruzi slídilové

18. 9. 2020 / Karel Dolejší

Sbírání citlivých údajů představuje první krok k získání toho, čemu ruské zpravodajské služby tradičně říkají kompromat. Tedy informací o činnostech a zálibách "zájmových osob" a jejich blízkých, které by tyto raději nezveřejňovaly a nechaly si je pro sebe. Například se může jednat o stav rodinných vztahů, zdravotní problémy, potíže s alkoholem a dalšími návykovými látkami, gamblerství, sexuální chování a preference, atd., atd. Zveřejnění takových údajů by mohlo ohrozit reputaci a případně i kariéru dotyčných. Výhrůžka něčím takovým proto často dobře funguje, pokud chcete daného člověka přinutit, aby pro vás udělal něco, co by jej jinak ani nenapadlo a bez rozmýšlení by odmítl.

Český krteček ovšem nikdy neměl být rovnocenným kamarádem čínské pandy. ČR slouží Číně jen jako vhodná vstupní brána do EU. Představuje pouhého pěšáka na šachovnici, kde ČLR vystupuje v roli krále. A pěšáci si samozřejmě nemají co vyskakovat. Přijde-li na věc, mohou být i nemilosrdně obětováni.

Bývaly doby, kdy se Čína ve snaze získat vliv v Africe zaměřovala na vojenskou pomoc národněosvobozeneckým hnutím a levnou technologickou pomoc zemědělcům. Při všech výhradách k výběru některých podporovaných "bojovníků za svobodu" v zásadě tehdy opravdu místním pomáhala - přinejmenším aspoň nepostupovala v příkrém rozporu s jejich možnou emancipací. Teď se ale již mnoho let stále více chová jako koloniální mocnost usilující především o kontrolu přírodních zdrojů a získání vojenských základen. Podobně je na tom ale i vůči zemím v Asii. Namlouvat si, že vůči až donedávna nesmírně servilní ČR bude čínská politika výrazně odlišná, rozhodně nestojí za riziko, které podobný postup sebou nese.

Bylo vždy nesmírně naivní umožňovat Pekingu, aby se v ČR choval "jako v Africe". A sbírání citlivých informací o klíčových skupinách Čechů nepředstavuje nic jiného než první krok k vydírání nebo i případnému získávání agentů v řadách české politické třídy, policie či diplomatického sboru. Tedy v zásadě nepřátelský akt potenciálně směřující k ovládnutí země.

Je opravdu nejvyšší čas poslat domů oba Konfuciovy instituty i Huawei - a spolu s partnery v EU a NATO definovat novou, realistickou politiku vůči expanzivnímu Pekingu. Namístě je podle možností rozvíjet vztahy s asijskými zeměmi, které už mají s roztahovačnými Číňany své negativní zkušenosti. Relativně rozsáhlá vietnamská komunita v ČR například potenciálně otvírá cestu ke komunikaci s vedoucím státem sdružení ASEAN.

Ti, kdo tak rádi plácají o suverenitě, když přijde řeč na její dobrovolná, smluvní a podmíněná omezení vůči Bruselu, leč přípravy k její likvidaci ze strany Pekingu jim doteď v nejmenším nevadily, by přitom měli být opatrní se svým obvyklým halasným pokřikováním.