Obránci lidských práv odsuzují masové zatýkání tureckých právníků

18. 9. 2020

Desítky tureckých právníků obviněných ze spojení s terorismem zůstávají v policejních celách po raziích ve svých domech v Ankaře dne 11. září. To vyvolalo kritiku mezinárodních obhájců lidských práv, upozorňuje Diego Cupolo.

Rostoucí počet mezinárodních lidskoprávních organizací vyjadřuje znepokojení nad zadržováním desítek tureckých právníků podezíraných, že prostřednictvím své profesionální činnosti navázali spojení s teroristickou organizací.

Přinejmenším 47 tureckých právníků skončilo v policejních celách během ranních razií ve svých domech v Ankaře dne 11. září kvůli podezření, že využívali právní praxe k podpoře klerika Fethullaha Gulena žijícího v USA, kterého turecká vláda označuje za organizátora pokusu o puč v roce 2016.

Ve středu všichni právníci až na dva zůstávali v policejních celách a podstupovali výslechy ohledně svých kontaktů s klienty a kolegy. Obhájci lidských práv uvádějí, že vyšetřování se zaměřuje na právníky, kteří zastupují klienty obviněné ze spojení s teroristy, a dodávají, že tato operace ohrožuje přístup obviněných k právní asistenci - a šířeji vzato normy právního státu v Turecku.

"Srovnávat právníky s renomé těch, koho zastupují, je opravdu, opravdu nebezpečná cesta z kopce a naprosto protiřečí principům toho, jakou roli a funkci právník zastává," říká Emma Sinclairová-Webbová, ředitelka organizace Human Rights Watch pro Turecko.

Podle hlavního prokurátora v Ankaře je asi 60 podezřelých vyšetřováno v hlavním městě a sedmi dalších provinciích kvůli údajným vazbám na Gulenovu síť, kterou vláda označuje jako Teroristická organizace Fethullaha Gulena (FETO). Jedna z propuštěných sdělila HRW, že policie ji zadržela 11. září v 5:30 a doma zabavila elektronické vybavení.

Právníci, kteří zůstávají ve policejní vazbě, jež podle tureckých zákonů může být prodloužena až na 12 dní, jsou drženi ve špatně větraných celách během epidemie COVIDu-19 v Ankaře, což potenciálně ohrožuje jejich zdraví.

Ankarská právnická komora v úterý publikovala prohlášení, které vyslovuje podezření, že práva zadržovaných právníků byla během jejich zadržování porušena.

"Domy podezřelých právníků byly prohledány bez přivolání zástupců komory, což vyústilo v jasné porušení zákona," uvedla komora. "Na desítkách adres byly zabaveny telefony bez toho, aby právníkům umožnili zavolat své právníky."

Operace proběhla poté, co turecký prezident Erdogan 1. září přednesl projev, v němž vyzval pozastavení praxe právníků obviněných ze spojení s terorismem.

Ředitel zvláštního výzkumu organizace Freedom House Nate Schenkkan uvedl, že poslední vlna zatýkání je pokračováním tlaku na právní profesi, který probíhá od pokusu o puč v roce 2016.

"Co je na této vlně zatýkání zvlášť znepokojivé je, že právníci jsou zatýkáni na základě obvinění svých klientů. To podkopává práva občanů bránit se před soudem," uvedl Schenkkan. "Je to pokračování v kuchání práva na spravedlivý proces, které se v Turecku objevilo během poslední dekády."

V létě turečtí právníci pořádali celostátní protesty proti návrhu zákona, který restrukturalizoval právnické komory v zemi. Předloha byla schválena 11. července a Schenkkan ji označuje za "součást stejného obrázku, podle nějž vláda usiluje o erozi posledních bašt efektivní, nezávislé občanské společnosti."

Koncem srpna také zemřel během protestní hladovky právník Ebru Timtik odsouzený za členství v teroristické organizaci, který po 238 dní své hladovky požadoval spravedlivý proces.

Podrobnosti v angličtině: ZDE