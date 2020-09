Střevní mikrobi mohou umožnit astronautům zachovat zdraví během dlouhých cest

16. 9. 2020

Trávení dlouhé doby ve vesmíru může poškodit zdraví, včetně negativních dopadů na metabolismus, stav kostí a svalů, gastrointestinálního traktu, imunitu a duševní zdraví. To by mohlo zabránit v dlouhých cestách vesmírem, jako je expedice na Mars.

Nicméně časopis Frontiers in Physiology upozorňuje, že podpora zdravé střevní mikroflóry by mohla chránit před negativními dopady cestování vesmírem. Zjistit, kteří mikrobi poskytují nejvíce výhod a odhalit nejlepší způsoby jejich využití by mohlo být klíčem k přistání na rudé planetě.

Pokud lidé někdy vstoupí na Mars, budou muset vydržet dlouhý let, ale cestování vesmírem může mít negativní dopady na zdraví, což potenciálně omezuje vzdálenost, kterou zvládneme. Prostředí s mikrogravitací může vést k rozpadu svalstva a snížené váze kostí.

Let vesmírem může vést k nevolnosti, což občas působí problémy s dostatečným jezením (vesmírné jídlo také není zrovna úžasné). Změna diety na palubě kosmické lodi může narušit střevní mikroflóru, což by vedlo k dalším problémům.

Tyto faktory mohou přispět k podvýživě a gastrointestinálním obtížím jako infekce a záněty. Astronauti mohou také zažít metabolické poruchy včetně zvýšené citlivosti na inzulín. Další možné potíže zahrnují nedostatečnou funkci imunitního systému, duševní choroby a úpadek poznávacích schopností.

Rostoucí počet studií se soustřeďuje na střevní mikroflóru a její roli v kosmickém zdravotnictví. Proto profesorky Silvia Turroniová z univerzity v Boloni a Martina Heerová z univerzity v Bonnu napsaly společný článek.

Týká se řady studií, které tvrdí, že během kosmických letů dochází k narušení střevní mikroflóry. Jedna studie například zjistila, že mikrobiomy astronautů na stejné misi se během cesty začaly navzájem podobat. Zvýšil se také výskyt bakterie spojované se zánětem střev a snížil výskyt jiných s protizánětlivým působením.

Přehledová studie autorek zjistila, že manipulace se střevní mikroflórou může přispět k udržení zdraví. Literatura naznačuje, že výživová protiopatření založená na prebiotice a probiotice jsou velmi slibná.

Opatření mohou být tak prostá jako nutričně vyvážená jídla s dostatkem vlákniny. Další možnosti zahrnují mikrobiální doplňky stravy jako bakterie, které vylučují látky posilující imunitní systém, nebo syntetizují vitamíny potřebné pro růst kostí.

Ve skutečnosti již existuje řada probiotických prostředků a výživových doplňků, které mohou chránit účastníky kosmických letů. Nicméně dá spoustu práce zjistit, které jsou nejúčinnější a jak je nejlépe použít.

I když příští mise na Mars bude nepochybně hledat důkazy o mikrobiálním životě na rudé planetě, může být, že to budou právě pozemští mikrobi, kdo nás tam vůbec dostane.

