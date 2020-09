USA znova potřebují plošnou karanténu

18. 9. 2020

Jde o jediný způsob, jak zpomalit šíření viru, než bude k dispozici vakcína, píšou Michael T. Osterholm a Mark Olshaker.

V naší eseji "Kronika předpovězené pandemie" pro červencové a srpnové vydání časopisu Foreign Affairs jsme popsali zápas s COVIDem-19 v pojmech baseballové hry a odhadli jsme, že se USA nacházejí zhruba ve třetí směně devítisměnového zápasu. V této chvíli nicméně může být vhodné přejít ke zcela jiné analogii. Probíhající příběh pandemie je podle ní hrou o třech jednáních, v níž se země nachází uprostřed druhého jednání.

V jednání prvním jsme viděli šíření nemoci z Číny do zbytku světa a do děsivě nepřipravených Spojených států. Ve druhém jsme sledovali Američany unavené z omezení a prakticky se vzdávající pandemii. Počty infekcí po celé zemi během léta rostly a zřejmě znova porostou na podzim, jak se znova otevřou školy a univerzity. Aby nový koronavirus skutečně dostaly pod kontrolu, Spojené státy musejí udělat to, co dělaly dosud: Uvalit skutečnou a přísnou plošnou karanténu po celé zemi na zhruba dva měsíce. Kontrola šíření choroby tímto způsobem zachrání životy před případným koncem dramatu v posledním jednání pandemie - příchodem bezpečné a účinné vakcíny.

První jednání začalo koncem roku 2019 v Číně, odkud se nový koronavirus rozšířil do většiny světy s dechberoucí rychlostí. Státy a regiony čelily výzvě různými způsoby a s různou mírou úspěšnosti. Například Itálii se po děsivém startu podařilo v zásadě dostat přenos pod kontrolu uvalením takřka úplné plošné karantény na severní část země. Ve Spojených státech město New York City i stát New York byly svědky katastrofálních úrovní infikovanosti, které zahltily celý zdravotnický systém. Je těžké zapomenout na snímky mrazících vozů před nemocničními pohotovostmi. Ale pod vedením guvernéra Andrewa Cuoma a díky koordinované reakci státního veřejného zdravotnictví New York nasadil karanténu, aby snížil počet případů na zvládnutelnou úroveň a poté udržel čísla nízko, čímž změnil katastrofu ve vzor pro zbytek Spojených států.

Nad prvním jednáním se vznášelo téma testování. Některé asijské státy se zkušeností s infekcí SARS začaly s rozsáhlým testováním možných případů záhy a tak dokázaly provádět trasování kontaktů a z velké části kontrolovat přenos viru. Spojené státy to neudělaly. Bílý dům potenciální závažnost koronaviru popíral, zatímco agentura Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vyvinula test k celostátnímu použití, který byl chybný, což způsobilo, že bylo obtížné sledovat virus, izolovat pozitivní případy a trasovat kontakty. To přinutilo zemi, aby se vydala mnohem náročnější cestou: Snažila se kontrolovat a zmírnit dopady viru celostátní karanténou týkající se veškerého personálu, jehož práce nebyla nezbytně nutná.

Cena byla vysoká, zmizely miliony pracovních míst, zavřely se školy a všechny veřejné události a shromáždění byly oficiálně zrušeny. V polovině dubna měly USA 32 000 nových případů denně. Ale o měsíc později údaj klesl na 22 000 a Američané měli pocit, že jsou z nejhoršího venku, že pandemie ustupuje a bitva je vyhrána.

Druhé jednání začalo koncem května. Nastoupila únava z pandemie. Zdálo se, že Američané kolektivně prohlašují "Jsme hotovi" a jakékoliv prohlášení o snížení počtu případů nebo úmrtí berou jako známku toho, že virus byl podchycen. Teplé měsíce táhly lidi do společnosti a Bílý dům a někteří učenci podporovali tento přirozený sklon k návratu do normálu. Administrativa a její spojenci předložili volbu s nulovým součtem mezi pokračujícím zpomalením šíření nemoci a záchranou ekonomiky. Ve skutečnosti měla země požár jen pod omezenou kontrolou - a pokud v tomto bodě přestanete s požárem bojovat, přirozeně se opět rozhoří a pokračuje.

K 20. červenci, když lidé obnovili velká shromáždění, vystoupal denní počet nových případů na více jak 66 000. Nemělo by uniknout pozornosti, že mnoho protestů následujících po smrti George Floyda na konci května příliš nepřispělo k šíření choroby, protože k demonstracím dochází venku, kde se virus rapidně rozptýlí ve vzduchu. Paradoxně plážová shromáždění mládeže na plážích vedla k vážnějším přenosům, protože účastníci často skončili uvnitř, zejména v blízkých přeplněných barech.

Počet nových denních případů v srpnu poněkud klesl na něco přes 42 000, z velké části kvůli snaze států Kalifornie, Florida, Georgia a Texas omezit šíření choroby. Přesto USA zaznamenávaly zhruba tisíc úmrtí na COVID-19 denně, což lze sotva považovat za vítězství. Američané mohou očekávat, že tyto poklesy a nárůsty budou pokračovat, přičemž každý následující vrchol bude vyšší než předchozí, dokud buď nevznikne široce dostupná vakcína, nebo tzv. stádní imunita.

Ale právě nyní se Spojené státy snaží projít koncem druhého jednání a udržet se do příchodu vakcíny. Musejí zavést přísnou plošnou karanténu, aby skutečně omezily šíření choroby. New York ukázal, že to jde. Ještě se uvidí, zda zbytek země má dost kolektivní kuráže a odhodlání následovat příkladu. Šťastný konec dramatu bude do značné míry určen tím, jak se Američané rozhodnou pojmout zbytek tohoto jednání.

Podrobnosti v angličtině: ZDE