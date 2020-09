Ministrem zdravotnictví ČR byl jmenován Roman Prymula

21. 9. 2020 / Boris Cvek

Jistě to byla rezignace vynucená, a to bleskově. Vynutit takto rychle mohl rezignaci jen premiér Babiš. Nejspíše někdy velmi brzy po skončení pořadu dostal pan ministr telefonát. Během pořadu se naopak zdálo, že pan ministr se poprvé snaží od pana premiéra trochu emancipovat a ochránit sám sebe před kritikou veřejnosti (moderátora). Nic nenasvědčovalo, že by chtěl rezignovat. Jeho politická i odborná pozice ale samozřejmě nikdy nepřipouštěla, aby se stal něčím více než služebníkem, loutkou pana premiéra. Může být rád, že zůstane poslancem.

Cokoli ministr Vojtěch udělal špatně nebo dobře – nehodnotím – to udělal jako loutka premiéra Babiše. Jsem zvědav, zda premiér bude hledat podobnou loutku jako náhradu, nebo jestli udělá ministrem pana Prymulu (nebo jestli se pan Prymula stane loutkou). V případě, že pan Prymula bude ministrem, zajímalo by mne, jak se změní, a zda vůbec, jeho postoje k epidemii covidu. Jinak samozřejmě předseda vlády může být také nervózní z výsledků průzkumu volebních preferencí, které byly zveřejněny včera v tomtéž pořadu a podle nichž jeho politická formace ztratila několik procent.

Můžeme s nejvyšší pravděpodobností očekávat, že nový ministr zdravotnictví bude určen tak, aby se nic nezměnilo na tom, že rezort je de facto ovládán přímo premiérem. Co je mnohem zajímavější, to je otázka, jakou politickou reakci pan předseda vlády na současný vývoj epidemie chystá. Teoreticky by se mohl bát toho, že jeho voliči odejdou k ČSSD, jejíž šéf zastává v otázce boje s infekcí nového koronaviru mnohem restriktivnější pozici. Jenže ČSSD má podle téhož průzkumu jen 5,5%. Žádný odchod voličů od Ano k ČSSD se tedy zjevně nekoná. Spíše se zdá, že voliči od Ano mohli odejít k pirátům (ti skončili výborně s 19,5%) nebo dokonce, a toho bych se na místě premiéra bál asi nejvíce, k panu Okamurovi (8%).