Covid a ČR: Opět neuvěřitelně nepromyšlená "řešení"

Premiér Babiš na tiskové konferenci definoval roli nového ministra zdravotnictví: bude se starat o koordinaci nemocniční péče. Kdyby to tak opravdu bylo, může se to chápat tak, že pan Prymula udělal obchod (a v tom on je prý opravdu dobrý) s panem premiérem, že za post ministra dá své jméno a loajalitu a nebude do obecné strategie premiérovi moc kecat, naopak ho podrží. Uvidíme.





Společnost českých pediatrů prosadila zásadu, že děti s příznaky covidu se obecně nebudou testovat na covid, ale bude stačit jejich izolace doma po dobu 10 dní. Pouze vážnější případy se budou testovat. Důvod? Pro děti není obecně covid problém a pokud mají kašel, teplotu atd., což se bude dít jako každý rok masivně, nemá smysl každé testovat na covid. Napadá mne ovšem, že pokud se bude důsledně dbát na to, že každé kašlající dítě bude doma, může to položit zdravotnictví (a ekonomiku) přesně z toho důvodu, který zmínil pan ředitel Všeobecné fakultní nemocnice.