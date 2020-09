Trump: 200 000 mrtvých? To je škoda.

- Donald Trump: "200 000 mrtvých? Je to škoda." To byla Trumpova reakce na otázku reportéra v Bílém domě, co si myslí o tom, že v USA už na koronavirus zemřelo 200 000 lidí.



- Americký úřad pro kontrolu léků a potravin FDA oznámí přísnější normy pro schválení vakcíny na covid-19. Znamená to, že vakcína zřejměnebude do listopadových prezidentských voleb k dispozici.