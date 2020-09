USA: Více než 200 penzionovaných generálů a admirálů podpořilo Bidena

25. 9. 2020

"Naši spojenci už nám nevěří nebo nás nerespektují a naši nepřátelé se nás již nebojí," napsali bývalí důstojníci a politici v dopise zveřejněném ve čtvrtek, napsali Courtney Kube a Dan De Luce.

Více než 200 penzionovaných generálů a admirálů podpořilo prezidentskou kandidaturu Joe Bidena v dopise publikovaném ve čtvrtek, který uvádí, že kandidát má charakter a úsudek, který mu umožňuje sloužit jako vrchní velitel místo prezidenta Donalda Trumpa, který nedokázal "zvládnout výzvy" spojené s touto funkcí.

Někteří z podepsaných důstojníků teprve nedávno odešli do výslužby, včetně generála letectva Paula Selvy, který sloužil jako místopředseda Sboru náčelníků štábů do srpna 2019, viceadmirála Gardnera Howa, velitele jednotek Navy SEAL, který také odešel v roce 2019 a penzionovaného admirála Paula Zukunfta, který do roku 2018 dohlížel na Pobřežní stráž.

Seznam signatářů obsahuje celkem 22 penzionovaných čtyřhvězdičkových generálů.

Doplňují tak dalších téměř 300 bývalých národněbezpečnostních představitelů a diplomatů, mezi nimiž je bývalý ředitel CIA a FBI William Webster a pět bývalých ministrů obrany: William Perry, William Cohen, Charles Hagel, Leon Panetta a Ashton Carter.

