Johnson rychle proměňuje Anglii v ultrapravicovou diktaturu: Další šokující krok

27. 9. 2020

Foto: Ultrapravičáci a brexitéři Paul Dacre a Charles Moore



V sobotu vyšlo najevo, že Boris Johnson se rozhodl jmenovat do vlivných funkcí regulujících britská média antidemokraty.



Podobně jako Češi jmenovali do funkce veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, člověka, který je absolutní negací této funkce, Johnson chce jmenovat ředitelem Ofcomu, britského ekvivalentu české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Paula Dacrea, bývalého šéfa ultrapravicového, lživého bulvárního deníku Daily Mail, vášnivého prosazovatele brexitu, a předsedou Rady BBC Charlese Moora, bývalého šéfredaktora pravicového, také probrexitového, nyní už zcela šíleného deníku Daily Telegraph.



Johnsonovo rozhodnutí vyvolalo obrovskou kontroverzi a kritiku i od osobností, které nestojí zrovna na levici. Labouristický poslanec Horní sněmovny Andrew Adonis shrnul reakci mnoha lidí na tuto zprávu:

Paul Dacre to run @Ofcom Ofcom, Charles Moore to run the BBC. Because Boris wants them. No process. No joke. This is what an oligarchy looks like pic.twitter.com/JB5chFBXFg — alan rusbridger (@arusbridger) September 26, 2020

Jeden dlouholetý manager z BBC sdělil týdeníku Observer, že jmenování dvou ultrapravicových brexitérů do čela regulačních orgánů médiií projevuje nevíru v mediální sektor a povede k jeho komercializaci a likvidaci domácích britských televizních pořadů, založených na místních talentech.





Charles Moore odmítá platit televizní poplatek, tvrdí, že nemá televizi, o televizní pořady a televizní vysílání se nezajímá a nerozumí mu.



"Jestliže je to pravda, znamená to, že [Johnsonův poradce] Cummings jedná naprosto jako Trump - s cílem ochromit naše demokratické instituce. Byla by to opravdu ostudná jmenování. Ani Paul Dacre v Ofcomu ani Charles Moore v BBC by nevěřili v poslání institucí, které řídí. (Přesně jako Křeček!) Je absolutně prokazatelné, že Dacre nevěří v nestrannost ani ve statutárně regulovaná média a Moore nevěří ve vysílání veřejné služby, jak to dokazuje, že odmítá platit za BBC koncesionářský poplatek."Dokonce i pravicový moderátor populárních pořadů o automobilech Jeremy Clarkson, hovořil, že je touto zprávou šokován: "Raději bych sjel se svým lamborghini z útesu, než abych byl svědkem, že se Charles Moore stane předsedou správní rady BBC," řekl. "BBC shoří na cucky, tak jako jeden z mých obytných přívěsů"."Rakev. Hřebík. Británie." To napsal na Twitteru k tomu herec Hugh Grant. Grant, který se stal terčem nevybíravé kampaně bulvárního tisku, který mu hackersky z mobilu ukradl a zveřejňoval soukromé informace, bojuje za regulaci tisku.Bývalý šéfredaktor deníku Guardian Alan Rusbridger také varuje, že se stala terčem útoku sama demokratická struktura britské společnosti. "Paul Dacre má být šéfem Ofcomu. Charles Moore má řídit BBC. Protože je Boris chce. Žádný proces. Tohle není vtip. Takhle vypadá oligarchie.Paul Dacre, (právem) nenáviděná figura levice, je prý zastáncem svobody projevu. Prý nyní zkoumá, nakolik by musel omezit vysílací svobodu BBC, aby odstranil její údajnou zaujatost. Moore bude muset vydržet vznikající bouři, že místo šéfa správní rady BBC nebylo žádně inzerováno a nekonal se žádný konkurs.Podrobnosti v angličtině ZDE