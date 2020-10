Náhorní Karabach přiznal evakuaci obyvatel do Arménie

2. 10. 2020

Z příhraničních okresů bylo do vnitrozemí Náhorního Karabachu odvezeno 1 500 osob, informovaly tamní úřady. Za hranice Náhorního Karabachu jezdí lidé jedině soukromě, muži v příslušném věku povinní vojenskou službou mají překročení hranice zakázáno.

Úřady Náhorního Karabachu se nezabývají evakuací obyvatel do Arménie, prohlásil ředitel tiskového oddělení operativního štábu vlády Samvel Balajan. "V první den války obyvatele příhraničních sídel, která jsou vystavena intenzívnímu ostřelování ze strany Ázerbájdžánu, úsilím okresních administrací evakuovali na bezpečnější místa [Náhorního Karabachu]. Ale to, že lidé odjíždějí do Arménie - to je jen na jejich osobní přání," prohlásil Balajan.

Podle něj jsou evakuovány pouze děti, ženy s malými dětmi a senioři. Muži se účastní mobilizace a zůstávají na místě, aby zřídili infrastrukturu. Výjezd mladých mužů za hranice se nepovoluje, zdůraznil Balajan. Z Martakertu a dalších okresních center byl z žen a seniorů evakuován pouze ten, kdo si sám přál odjet.

Státní ministr a šéf operativního štábu pro otázky týlu Grigorij Martirosjan prohlásil, že neexistuje riziko nedostatku zásob, protože je k dispozici "na několik měsíců" a v případě nezbytnosti bude použita vládní rezerva.

