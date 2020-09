Turecko: výjimečný trest pro nezletilou

30. 9. 2020

Dneska (23. září 2020) mi velkou radost udělal dopis od Heval Selvi – další mojí kamarádky a spoluvězenkyně. Její příběh je smutný, stejně jako příběhy ostatních. Její o to víc, že byla ve svých 16-ti letech za spolupráci s PKK odsouzena na doživotí. K bojovníkům se přidala poté, co se její starší sestra upálila na protest proti tehdejšímu režimu v Turecku a perzekuci kurdského obyvatelstva, píše Markéta Všelichová.

Sice ani v Turecku není teoreticky možné odsoudit nezletilce k výjimečnému trestu, nicméně jako u ostatních věcí, i v tomto platí turecké právo jen na papíře. Selvi byla na doživotí odsouzena s tím, že dle soudce se nedají data narození u Kurdů brát vážně, protože jejich děti se obvykle narodí doma, a ne v porodnici.



Selvi měla možnost prokázat věk pomoci testu kostí. To je procedura, o kterou si musí vězeň požádat. Pokud vězeň v Turecku o něco žádá, může čekat na reakci i několik let. Selvi se tak sice nakonec k testu kostí dostala, její věk byl potvrzen, ale soud už nebylo možné znovu otevřít, protože vypršela zákonná lhůta.....je tam 28 let....



Selvi je jedna ze spoluvězeňkyň, které jsem posílala balík s oblečením. V dopise za něj děkuje. Zprávu o tom, že balíky obdrželi, mám zprostředkovaně přes rodiny, se kterými telefonují – i od ostatních. Jsem ráda, že alespoň toto funguje, hned jak nešetřím znovu peníze, budu v posílání dalším osobám do vězení pokračovat!