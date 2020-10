Samotná vakcína nezastaví šíření koronaviru, varuje analýza

2. 10. 2020

Ani účinná vakcína proti koronaviru na jaře nevrátí život do normálu, varovala skupina předních vědců



Úspěšná vakcína na covid-19 sama o sobě nezastaví šíření viru a omezení každodenního života budou muset pokračovat po určitou dobu, konstatoval tým expertů.



Stovky vědeckých týmů po celém světě se snaží vyrobit na koronavirus vakcínu a 11 vakcín je v současnosti v třetí etapě testů.



Analýza multidisciplinární skupiny vědců z britské Royal Society, zvaná Hodnocení a posuzování dat pro virové epidemie, konstatuje, že existují vážné problémy během procesu přípravy a výroby vakcíny, včetně překážek ve výrobě a při skladování, dále existují pochybnosti, jak dobře bude vakcína fungovat, a existují také problémy s důvěrou veřejnosti vůči vakcíně.

I když budou vakcíny k dispozici v březnu 2021, protože se vyrábějí už nyní, než byly dokončeny testy, otázkou je, zda budou vakcíny efektivní a zda je regulační procesy schválí.I když tyto překážky budou překonány a materiál bude k dispozici a očkování bude na jaře zahájeno, bude zpočátku trvat velmi dlouho, než se prioritní skupiny obyvatelstva naočkují a pak širší obyvatelstvo.Profesor Charles Bangham, vedoucí v oboru imunologie na Imperial College v Londýně a spoluautor této analýzy, řekl: "I bude-li vakcína efektivní, je velmi nepravděpodobné, že se budeme moci vrátit úplně do normálu. Bude to jen postupná změna i po zpřístupnění vakcíny, o níž budeme vědět, že je efektivní.Bangham vysvětlil, že málokteré vakcíny stoprocentně blokují infekci, ale dokáží zmírnit vážný průběh nemoci a pravděpodobnost šíření nákazy. Ovšem v případě vakcín proti covidu zůstává nezodpovězeno obrovské množství otázek.Vládne znepokojení, že vakcíny proti covidu budou zřejmě méně efektivní u starších pacientů. To je problémem, pokud se mají prioritizovat ty skupiny obyvatelstva, u nichž budou vakcíny nejefektivnější.Vědecký tým také varuje, že strategie rozsáhlého očkování obyvatelstva ve snaze vytvořit stádní imunitu může být ochromena potenciálními problémy, zejména pokud bude mít vakcína omezenou efektivitu. A u mnoha programů vakcín je mnoho překážek v oblasti výroby a distribuce."Musíme zajistit, abychom měli všechny složky pro výrobu desítek milionů vakcín pro Británii a několik miliard globálně," konstatoval jiný člen vědeckého týmu. K dispozici bude zapotřebí obrovské množství skleněných nádobek a chemikálií. Některé chemikálie budou muset být skladovány v extremně nízké teplotě.Očkovací program by se musel realizovat asi desetkrát rychleji než každoroční očkování proti chřipce. Bude pro to zapotřebí tisíců zdravotníků, lidí s novou kvalifikací, kteří budou pouze očkovat.Problémem může být také nedůvěra veřejnosti. Bude nutno lidi přesvědčit, že jsou vakcíny bezpečné, že byly spolehlivě testovány a nedělaly se žádné zkraty.Podrobnosti v angličtině ZDE