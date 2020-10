Trumpovo "zmrtvýchvstání" aneb Co je skutečně důležité

5. 10. 2020 / Daniel Veselý

Trumpův kabinet se stal superpřenašečem Covidu-19, což lze chápat jako logický důsledek jeho ignorantského postoje vůči relevantním vědeckým poznatkům. Sám Donald Trump, pokud jej nezastaví zdravotní komplikace, se bude ze své bitvy s covidem snažit vytřískat maximum – chtěl by povstat jako Fénix z popela, aby všem názorně dokázal, jak snadno se dá smrtelný patogen přemoci – a jak měl celou dobu pravdu. Jenže trestuhodné chování členů Trumpova týmu, kdy se přesně neví, kolik osob bylo vlastně infikováno – a kdy mohlo dojít k nakažení prezidentského kandidáta opozice – je spíše metaforou politického rozkladu.

Je to skutečně tragikomická podívaná: infekce řádí mezi špičkami Republikánské strany; partaje, jejíž doménou je popírání reality – ať už jde o pandemii, demokratické normy nebo klimatickou krizi. Spolu s prezidentem a první dámou jsou na Covid-19 pozitivní také Trumpovy poradkyně Hope Hicks a Kellyanne Elizabeth Conway, předsedkyně Republikánského národního výboru Ronna McDaniel a tři republikánští senátoři, přičemž tím výčet patrně nekončí.

Trumpův Bílý dům si svou vlastní bezohledností a ignorantstvím hází klacky pod nohy, když sabotuje předvolební kampaň a maří nominaci své kandidátky do Nejvyššího soudu. Někteří Trumpovi skalní příznivci nevěřili, že byl prezident virem infikován, a obdobnou skepsí nešetřila ani část Trumpových odpůrců na levici. Značná část viny leží na bedrech Trumpovy suity, neboť její lži se už nedají ani spočítat. Takže není nic podivného na tom, když se najdou tací, kdo jednoduše americkému prezidentovi nevěří ani ň a kdo naopak zblajznou jakoukoliv konspiraci. Důkazem jsou i rozporuplná tvrzení Trumpových lidí o prezidentově zdravotním stavu; tak čemu vlastně máme věřit?

Donald Trump byl dozajista nakažen a není na tom nic konspiračního, když uvážíme míru ignorantství amerického prezidenta a jeho spolupracovníků. Navíc proč by si Trump komplikoval volební kampaň a rušil svá milovaná setkávání s fanoušky zrovna před finišem? Ať tak či onak, Bílý dům a Republikánská strana svou vlastní tupostí voličům vlastně vzkazují, že nedokážou zabránit šíření infekce ani sami mezi sebou, natož aby dokázali zabránit šíření patogenu v americké společnosti. Jenže skalní jádro Trumpových stoupenců si prezidentovu zdravotní odyseu stejně vyloží po svém – ať už by se stalo cokoliv.

Co se váhavých voličů týče, u nich Trump svou diagnózou nezabodoval, ba právě naopak. Každý, kdo třebas jen běžně sleduje kroky a opatření Trumpova kabinetu související s epidemií, nemůže mít pochyb o jeho naprosté nekompetenci. Je naprosto absurdní, když v nejbohatší zemi všech dob mající k dispozici špičková vědecká pracoviště i odborníky podlehne Covidu-19 pětina jeho obětí na celém světě, přičemž Američané tvoří jen něco přes čtyři procenta globální populace. Kdyby Trumpova vláda zavedla karanténní opatření jen o týden dříve, mohlo žít téměř 125 tisíc Američanů. Jinými slovy: kolosální neschopnost Trumpovy administrativy čelit pandemii připravila o život desítky tisíc Američanů – a konec je nedohlednu. Trumpův pozitivní test na Covid-19 už je jen třešničkou na dortu. A bylo by iluzorní se domnívat, že covidová zkušenost Trumpa nějak napraví a inspiruje k implementaci soudných opatření na zploštění křivky.

Avšak asi největší nebezpečí možné – byť čím dál tím méně reálné – Trumpovy výhry v prezidentských volbách spočívá v jeho extrémně antienvironmentální agendě. Podle předního klimatologa Michaela Manna by znovuzvolení Donalda Trumpa znamenalo klimatickou katastrofu. Trumpův Bílý dům si v tomto ohledu počíná vskutku s obdivuhodnou systematičností: po stažení z pařížské klimatické dohody přišel frontální útok na environmentální opatření zavedená za Obamovy vlády a zintenzivnění těžby fosilních paliv započaté za předchozí administrativy. Nechtějme raději vědět, co by nastalo v případě, kdyby Donald Trump zůstal u moci ještě další čtyři roky.



A pokud jde o demokratické normy, tak i zde si Trumpova vláda počíná jako demoliční četa: zpochybňování regulérnosti volebního procesu, který už byl započat, sabotáž americké pošty, jejíž fungování je při těchto volbách obzvlášť klíčové, či perzekuce Juliana Assange jsou taktiky hodné kteréhokoliv autokrata. Takže covid necovid, dokud je Donald Trump v Oválné pracovně, visí nad námi tato a další rizika.