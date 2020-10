Proticovidoví procovidoví, obutí neobutí

7. 10. 2020 / Karel Dolejší

Poté, co se vláda probrala z letního dogmatického spánku a začala narychlo hasit nejhorší průšvihy, které sama laxností přivolala, rýsuje se náhle nepřátelská fronta principiálně odmítající tento opožděný boj. Na jedné straně v ní najdeme lékařské specialisty neepidemiologických oborů či proponenty psychosomatické medicíny, na druhé ale i volnotržní fundamentalisty, kteří několik měsíců vytrvale s vážnou tváří tvrdí, že chránit životy nad určitou cenovou relaci údajně nedává smysl.

Ovšemže aliance psychosomatiků s tržními fundamentalisty poněkud překvapí, protože všichni tito vzpurní Atlasové dohromady hlásají dokonale absurdní tezi.

Vláda jistě během léta a počátkem září pandemii podcenila a zanedbala - a právem se za to stala terčem kritiky. Otázkou je, co experti na srdeční operace, trhání zubů a somatizované psychické obtíže radí dělat v situaci, kdy pokud restrikce nezavede vláda centrálně, budou je stejně muset občané disponující pudem sebezáchovy (či jak říká parazitolog Flegr, behaviorální imunitou) dodržovat sami a dobrovolně. A stejně tak firmy, kterým alespoň trochu záleží na zaměstnancích.

Představte si na chvíli předbrexitové Brity, jak na podzim 1940 během Blitzu v Londýně demonstrují proti vládě. Přitom by jí jednak vyčítali, že se včas nepřipravila na válku a nevyrobila více stíhaček, a současně s tím kategoricky požadovali, aby okamžitě zrušila omezující opatření, včetně povinného zatemnění nebo stěhování dětí na venkov.

Na pozadí oprávněné kritiky by navrhovali podniknout ještě katastrofálnější kroky, a to s argumentem, že boj proti nepříteli nyní způsobí ještě větší škody, než když ho necháme udělat, co se mu zlíbí.

Poněkud by to připomínalo postup protektorátního ministra školství a lihové osvěty Emanuela Moravce, který před Mnichovem pod pseudonymem Stanislav Yester zuřivě brojil proti zanedbávání německé hrozby, aby se posléze sám dal k náckům.

Přinejmenším část epistolistů postupuje velmi podobně, jako v uvedených absurdních případech. Donedávna vládě vyčítali, že proti COVIDu dělá neuvěřitelně málo. Nyní ale tvrdí, že - i když se v dané situaci vlastně plus minus nedá podniknout nic moc jiného, než do čeho se pustil ministr Prymula - vládní protipandemická opatření jsou prý horší, než pandemie sama.

Jak ale praví populární anglické přísloví, "You can't have your cake and eat it" - nemůžete sníst koláč a současně si ho nechat. Buď děláte jedno, nebo druhé. Pokud byste ale snad přece jen byli přesvědčeni, že hravě zvládnete obojí, ujistěte se rychle testem Pepino, zda náhodou také nejste napůl těhotní "dialektickým materialismem".

Kam se na takové "experty" hrabe chytrá horákyně!