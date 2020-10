Zkrachují kavárničky

Ten skvělý krámek na rohu, kde prodává sám majitel, se kterým si můžete povídat o tom, co prodává, jaké problémy má při podnikání, odkud zboží je, který vám vždy poradí. Zkrachuje ta kavárnička, která není součástí žádného řetězce, má neopakovatelnou atmosféru, příznivé ceny, kavárnice vás zná a má vás ráda. Do finančních problémů se dostane taky váš kadeřník, který pracuje jako OSVČ. Velký řetězec čehokoliv spíš přežije, ale třeba i posilovna, kterou vedou místní lidé na malém městě, to nedá.

Všechno to, co dělá život ve čtvrti příjemnějším (a co se tedy konkrétně v té mé začalo bohužel ztrácet už předtím) zmizí a už se to nejspíš nevrátí. "Drobné podnikatele" máme aspoň v rétorické rovině rádi všichni nalevo napravo a ti jsou teď nejohroženější.







Ekonomika fakt není jen velký průmysl a služby samozřejmě jsou podstatnou součástí ekonomiky. Já vůbec nezpochybňuju opatření, který měly přijít už dávno, ale až se bude vymýšlet komu pomáhat a plány na obnovu, nemělo by se tak dít podle toho pána na Hradě ani premiéra, kteří tak nějak ze své podstaty uznávají jen silný kapitál.





Pozn. JČ: Stát musí bezpodmínečně tyto malé podniky finančně po dobu pandemie podpořit, nemá-li vzniknou ekonomická katastrofa, když ne jinak, tištěním peněz. Pravicoví ideologové se obávají údajné vyvolání inflace, ale kvantitativní uvolňování v době hospodářské krize, kdy jsou úrokové míry téměř nula a některé banky pro oživení ekonomiky, aby odrazovaly lidi od úspor a nutily je utrácet, zavedly záporné úrokové míry - kdy střadatelé musí bankám za to, že u nich mají úspory, platit. Kvantitativní uvolňování používají v USA, bez něho se ČR neobejde, nemá-li vzniknout katastrofa. Lidi by se konečně měli už přestat chovat jak blbci. Lidé, kteří nemohou v důsledku karantény pracovat, nepůjdou do karantény a budou dál šířit nákazu, pokud jim vláda nebude hradit platy v době, kdy nemohou pracovat a jejich firmy nemohou fungovat. Probuďte se!