Pětka po měsíci v první třídě za tři zrcadlově napsané číslice

Šestiletá dcera chodí měsíc do školy a před pár dny už dostala první pětku z matematiky, slovy učitelky za to, že „nezvládla správné psaní číslic“ (napsala je zrcadlově), píše Petra Holá.





Už samotná pětka tak brzy mi přijde dost tragická a neskutečně demotivační, navíc je to ale za něco, co dítě pravděpodobně nemohlo nijak ovlivnit, protože zrcadlové psaní je dáno mnoha faktory jako úroveň zrakového vnímání nebo prostorová orientace, může jít i o problém tzv. zkřížené laterality, případně o dispozici k dysgrafii apod.







Paní učitelce nejen přijde naprosto v pořádku to známkovat (a rovnou pětkou), ale ještě mi k tomu napsala, že „Pokud by byl pod úkolem pouze podpis, tak Vás to neupozorní na chyby“.







Aneb upozorním rodiče na špatné psaní tím, že dám prvňáčkovi pětku...