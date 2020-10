Indicko-izraelský koronavirový rychlotest bude k dispozici "v řádu dní"

14. 10. 2020

Třicetisekundový koronavirový test vyvíjený Indií a Izraelem by měl být k dispozici "v řádu dní", řekl izraelský velvyslanec v Indii Ron Malka agentuře PTI, upozorňuje Maayan Jaffeová-Hoffmanová.

Operace dostala název "Otevřené nebe" a Malka tvrdí, že je přesvědčen, že testovací sada umožní světu začít otevírat nebe, protože technologie vyžaduje pouze, aby člověk plivl do trubičky - a výsledek je k dispozici za necelou minutu. Je také velmi levný, protože výsledky vznikají v místě, bez potřeby odeslat vzorek do laboratoře.

Malka prohlásil, že výroba testovací sady bude zřejmě řízena z Indie.

Izrael v červenci vyslal vysoce postavenou delegaci z Direktorátu obranného výzkumu a vývoje do Indie, aby se podílela na vývoji rapidních koronavirových testů ve spolupráci s indickými protějšky a léčila indické pacienty s koronavirem.

Skupina se soustředila na čtyři technologie: Zvukové vlny, analyzátor dechu založený na terraherzových vlnách, izotermickou identifikaci a kontrolu polyaminokyselin.

V Indii byly provedeny testy na velkém počtu vzorků. Podle Malky každý test prošel různými stádii vyhodnocování.

"Podle toho, co jsem slyšel od zapojených do procesu, je, že by finalizace jedné spolehlivé a přesné technologie nebo kombinace více jak jedné ze čtyř různých analyzovaných technologií neměla zabrat více jak dva tři týdny," sdělil Malka PTI.

Nový rapidní test je podle něj "zářným příkladem, jak může být plodná spolupráce ve vědě a technologii mezi Izraelem a Indií".

Podrobnosti v angličtině: ZDE