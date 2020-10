Proč jsme v ČR tak izolováni od světa?

Myslel si zkraje, že jsem popírač. Nebudu jeho historky převypravovat, kdo chce, může si texty o situaci v nemocnicích najít. Taky dost sledoval, co se děje v zahraničí a i to, jak tam reflektují dění v ČR. Babiš podle něj selhal kvůli tomu, že nechtěl před volbama jít proti vůli voličů. Původním povoláním automechanik a zjevně člověk, který je schopný se zorientovat ve světovém dění a informace si uspořádat.

Potěšilo mě, že jsou lidi, co se trochu dívají za hranice a to mě přivedlo k tomu, že úplně nejvíc je mi nejasná ta izolace od světového dění. Rouška jako náhubek a znak totality... je to tedy celosvětová totalita? Nebo ti, kdo je vyčítají naší vládě, nevědí, co se děje jinde?







Stejně tak chápu, že je třeba někomu nejasné, co je to to reprodukční číslo, nebo že má někdo problém stále myslet na to, že má všechno nějaké zpoždění, protože onemocnění i komplikace přicházejí až po nějakém čase. Ale vždyť stačilo trochu sledovat, co se děje jinde, aby bylo jasné, že to nesmí překročit nějakou hranici, jinak je problém. Nemusíme být všichni epidemiologové, fakt stačí trochu číst.