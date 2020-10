Pandemie: Rusové jsou stále méně ochotni promíjet Moskvě její selhání

23. 10. 2020

Druhá vlna pandemie je v Rusku v mnoha ohledech odlišná od té první. Ale snad nejvýznamnější změnou je připravenost držitelů moci obvinit obyvatele, že nedělají, co je třeba, aby zastavili šíření - a sílící neochota Rusů promíjet režimu jeho omyly, říká v rozhovoru pro Znak politolog Gleb Kuzněcov.

Rusové jsou podle Kuzněcova jako vojáci vracející se z bitvy: Jsou méně ochotni nechat se obviňovat a více připraveni vinit držitele moci.

K tomuto posunu nedochází jen v Rusku, ale je tu zvláště zřetelný. Zdá se, že je také zvlášť výbušný, protože na rozdíl od Západu ruská vláda obyvatelstvo kompenzovala jen v malé míře. To, že jim vláda nepomohla a nyní je ještě obviňuje, vede k tomu, že jsou Rusové naštvaní.

Putinův režim to ještě zhoršil sliby ohledně pokroku, o němž všichni vědí, že neexistuje, a tím, že nezměnil kurs v takových citlivých věcech jako optimalizace zdravotní péče - kterou mnoho lidí viní z vysokého počtu obětí koronaviru.

Proto podle Kuzněcova Rusové současnou situaci již nepovažují za úspěch. Myšlenky, které ještě v březnu byli ochotni přijímat, teď vypadají zbankrotovaně. Na jedné straně to vede ke koronavirové skepsi. Ale na druhé to dále podkopává důvěru veřejnosti v režim.

Kromě toho vzniká dojem, že úřady buď nevědí, co se skutečně děje, nebo nejsou připraveny o tom sdělovat pravdu.

A ještě navíc spory mezi epidemiology a úředníky ohledně toho, co dělat, způsobují, že rostoucí počet Rusů dospívá k závěru, že si na to mohou udělat názor sami, protože osoby na mocenských pozicích se nerozhodly pro žádný společný postup. Také to podvrací protipandemická opatření a důvěru ve vládu.

Rusové dnes neprotestují v ulicích, ale stále více "protestují" svým chováním, jednáním, které zřejmě situaci nejen zhorší, ale vytvoří podmínky pro konání skutečných protestů. V dohledné době bude probíhat "neurotizace ruské společnosti".

Mnozí nyní hovoří o nějakém návratu k normalitě po zavedení účinné vakcíny, ale takové naděje mohou být liché, protože boj s koronavirem je jako válka - a konec světových válek vždy vedl k nějaké formě politických šoků. Skutečná politická krize se docela dobře může projevit právě tehdy, když lidé budou mít pocit, že epidemiologická krize skončila.

Pokud to dopadne, jak mnozí naznačují, a Rusové budou čelit omezením až do roku 2022, budou se snažit zbavit institucí, které je zavřely do karantény.

Politici si musejí uvědomit, že čím déle zůstávají omezení v platnosti, tím naštvanější budou lidé a tím méně budou ochotni tolerovat ty, kdo je omezují a urážejí. Až pandemie skončí, Rusové budou potřebovat bary a letecké společnosti. Ale ne politiky, kteří řídili ruskou reakci na krizi.

Podrobnosti v ruštině: ZDE