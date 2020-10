Když bych mizí v dáli

23. 10. 2020 / Karel Dolejší

Jedinou výhodou České republiky během jarní první vlny byl fakt, že jako jedna z mála v Evropě zavedla protipandemická opatření včas. Podíl nakažených v populaci byl ještě velmi nízký a protiopatření účinně narušila další šíření viru.

Podzim ovšem přinesl naprostý opak právě zmíněného. Na varování odborníků ohledně rozbíhající se druhé vlny reagoval bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch opožděně až koncem srpna, ale i tyto jeho rozumné kroky ještě Babiš odmítl a zrušil.

Nyní je vláda - a s ní bohužel i celá země - v situaci "rozjeté" epidemie, jejíž omezení a potlačení si vyžádá ohromné finanční i lidské náklady - ale kromě toho bude třeba investovat i nikoliv nepodstatné množství času.

Na počátku mohla ještě stačit krátká, zhruba dvoutýdenní perioda přísných opatření, která by rychle narušila kanály šíření viru. Poté bychom se už obešli s relativně mírnými kroky z arzenálu tzv. chytré karantény (pokud by konečně fungovala). Uvedený okamžik byl nicméně promeškán a návrat zpět do bodu A je v tuto chvíli mimo diskusi. Místo toho musí Česká republika nasadit prakticky všechny síly na to, aby alespoň udržela situaci na současné, zdaleka nikoliv ideální úrovni.

Neuvěřitelný paskvil v podobě obviňování (některých) médií, že když dělají svou práci a kladou nepříjemné otázky majiteli největšího "solidního" deníku, který měl navíc k dispozici často i několik hodin denně ve veřejnoprávní televizi, aby si tam říkal, co ho jen napadlo, prý tím "zpochybňují" vládní opatření a vláda se pak "bojí udělat cokoliv", patří k vrcholným důkazům naprostého mentálního úpadku českého populismu.

Vládní komunikace, při níž se ministr zdravotnictví nejprve zapřísahá, že právě zavedená opatření se rozhodně nejméně čtrnáct dní nebudou měnit, načež za dva dny přijdou další opatření a obden ještě jiná, ovšem vůbec nepřispívá k tomu, aby obyvatelstvo získalo nazpět ztracenou důvěru ve vládní postup a bez připomínek akceptovalo vážná omezení svých životů. Velmi zřejmé přece je, že vláda nemá naprosto žádný dlouhodobý plán. Neustále za pochodu improvizuje, ze dne na den mění, co mělo zůstat dlouhodobě v platnosti, změny plánuje od oka a nenamáhá se s jejich solidním odůvodňováním. Když svolá tiskovou konferenci na 9:30 a zahájí ji o tři hodiny později, nasadí dojmu naprostého chaosu korunu.

Ovšemže bycha už vláda nyní ani při nejlepší vůli nedožene. Zpřísněná protipandemická opatření zůstanou v platnosti spíše měsíce než týdny, pravděpodobné je ještě další jejich "nečekané" průběžné zpřísňování.

Klíčovou otázkou je, zda se vůbec podaří zabránit zahlcení kapacity zdravotnického systému rostoucími počty covidových pacientů, nebo vytrvá dosavadní stav, kdy protiopatření zpomalují šíření choroby zjevně nedostatečně.

Pokud zůstaneme u druhé varianty, dojde bohužel i na triáže, při nichž budou muset lékaři v nemocnicích rozhodovat o tom, komu se dostane a komu nedostane potřebné život zachraňující péče.

ANO, tolik uhodilo.

Nebýt Babišova volebního bycha, který však stejně mizí v dáli, podobných opatření mohli zůstat zdravotníci i jejich pacienti bezpečně ušetřeni.