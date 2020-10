Ředitel státu jako firmy se už jen snaží zůstat co nejdéle ředitelem

26. 10. 2020 / Jiří Hlavenka

Možná to není zřejmé na první pohled, ale jakékoli "přitvrdíme" je přiznáním chybného předchozího postupu. Protože to znamená jen jedno: "mělo to být přísnější už předtím".





Kdyby přísná uzávěra (která přijde nyní) byla zavedena na začátku září, tak dnes rušíme poslední uvolnění a navzájem si gratulujeme.





Proč se tedy opatření přijímají přesně opačným postupem než mají? Nevěřím že by to nevěděli, ostatně jim to říkal už ten člověk, co tam v nějakém čase přišel.







A ani nevěřím, že by to nechápali, to je triviální matematika.







Pravý důvod je politická zbabělost - bojí se udělat něco, co je principiálně správné a oni vědí že je to správné, ale za co by jim lidé nadávali.







Vím, že tohle prostupuje celou politikou - odborný pojem zní "politicky neprůchozí".







Tedy "je to správné, ale politicky neprůchozí", přelož si jako "je to správné, ale lidi by nás za to sežrali, takže to nemůžeme udělat".





Docela to ještě chápu v malé politice, v malých věcech, ale tady už jde do tuhého, jde o stovky a tisíce lidských životů a ohled na vlastní kariéru by měl jít stranou.







Řízení státu jako firmy se tak dostává do nové fáze: generální ředitel už nedělá a nevymýšlí nic jiného, než jak zůstat co nejdéle generálním ředitelem.







Ne že bychom to z firemní praxe tisíckrát neviděli!