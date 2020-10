Členství bývalého šéfa britské Labouristické strany Jeremyho Corbyna bylo suspendováno

29. 10. 2020

Britská vládní Komise pro rovnost a lidská práva, založená v minulosti labouristickou vládou, publikovala ve čtvrtek svou analýzu, podle níž Labouristická strana třikrát porušila pod vedením Jeremyho Corbyna zákon o občanské rovnosti šikanováním a diskriminací prostřednictvím antisemitismu. Labouristická strana suspendovala členství Jeremyho Corbyna v Labouristické straně a dočasně ho vyloučila z labouristického poslaneckého klubu v Dolní sněmovně, za to, že se po zveřejnění rozhodnutí Komise pro rovnost a lidská práva vyjádřil, že on sám antisemitismus sice netoleruje, ale zpráva je z politických důvodů přehnaná.Konzervativci se na sociálních sítích ve čtvrtek odpoledne předhánějí v úsilí poukazovat na to, že nynější šéf Labouristické strany Sir Keir Starmer Corbyna podporoval, když byl Corbyn šéfem strany, avšak je otázkou, zda to může mít nějaký politický dopad.