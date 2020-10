Koronavirus: Není zapotřebí tvrdý lockdown, když systematicky testujete a trasujete a uzavřete hranice

31. 10. 2020

Pro mě je naprosto ohromující, že britská vláda vydala 12 miliard liber na testovací a trasovací systém, většinou prostřednictvím soukromých kontraktů, je to hodně kontroverzní, i soukromých kontraktů pro osobní ochranné prostředky, u firem, které byly až na poslední chvíli pro to založeny. Vydáváme na to spoustu peněz, ale pořád to nefunguje.







Potřebujeme opravdu dobré, dobrovolné informace pro lidi, jak se té nákaze vyhnout, důvěřovat lidem a jejich soudnosti, namísto toho, co že jsme letos v létě udělali? Měli jsme projekt, který stál stamiliony liber, který dotoval lidi, aby chodili na večeři do restaurací.







Ten projekt podporoval nejriskantnější chování, totiž chození do uzavřených prostor restaurací, a z výzkumu vyplývá, že tento projekt vedl k nárůstu infekcí. A bohužel nás to vede dál k dalšímu lockdownu.







Takže, jsou země, které nad tou nákazou vítězí, vítězí v tom smyslu, že jejich ekonomika dál funguje, že je infekce udržována na minimu, školy fungují, společnost funguje, a ony vítězí bez lockdownu.







Funguje to prostřednictvím testovacího a trasovacího systému a karantény, dobrovolného doporučení, co mají lidi dělat, a uzavření hranic.







A bohužel, my v Británii nemáme ani jedno toto opatření, takže uvízneme v těchto cyklech lockdownů, což bude katastrofální. Žádný expert na veřejné zdraví si nepřeje úplný lockdown, avšak teď to vypadá, že bude v Anglii nutný.

Německo uzavřelo hostince a restaurace, nechalo školy otevřené, má efektivní testovací a trasovací systém. My si musíme pořádně rozmyslet, co se letos v létě udělalo špatně. Z dnešního nového výzkumu vyplývá, že nová mutace koronaviru, která vyvolala tuto druhou vlnu epidemie, je španělská mutace, lidé to přivezli prostřednictvím turistiky v létě. Nemá cenu zavádět přísný lockdown, a snížit tak míru infekce, když pak otevřete hranice a začnete tak znovu dovážet infekci.







Takže země musí udělat zásadní rozhodnutí: Má zůstat víceméně otevřená, nedělat pořádné testování, mít otevřené hranice, bez povinné karantény, ale budeme v cyklech lockdownů a uvolnění.







V důsledku toho náporu, který tento virus vyvolává na nemocnice a na zdravotnictví. Anebo rozhodneme, že zemi uzavřeme, budeme dělat testy na letištích, mít přísné karanténní procedury, stejně jako asijské a asijsko-tichomořské země, a díky tomu budeme moci obnovit většinu svého každodenního života.







Musíme ale zahájit veřejnou debatu o tom, jak to dělat a jak to co nejlépe zvládat. Protože v této chvíli uvažujeme o všem zároveň, lidé zuří a jsou frustrováni, a vzniká únava. Jdeme tou nejhorší možnou cestou. Musíme si říct, co jsou naše priority, a pak jít tou cestou.







Zdroj: ZDE (audio, registrace, od minuty 18.03)





PS. Posléze profesorka Shridharová v televizi uvedla, že situace v Británii je nyní tak vážná, že se už testování a trasování nezvládne a zavedení dočasného lockdownu, který v sobotu večer oznámil Boris Johnson (do 2: prosince) je jedinou možností.



Tisíce lidí v Anglii v nadcházejících týdnech už zemřou, i kdyby byl tvrdý lockdown zaveden hned zítra.