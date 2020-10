Nadešel klimatický nevratný bod: Obrovská ložiska zmrzlého metanu v Arktidě začínají tát a metan unikat

27. 10. 2020

Vědci zjistili, že zmrzlá ložiska metanu v Arktickém oceánu - známá jako - spící obři cyklu globálního oteplování - začala tát a metan začal unikat do ovzduší, a to na obrovské ploše kontinentálního svahu u východosibiřského pobřeží.



Vysoká koncentrace metanu byla zaznamenána až do hloubky 350 metrů v moři Laptěvů nedaleko ruského pobřeží. Vědci se obávají, že vznikla nová, intenzivní fáze globálního oteplování.







Sedimenty na svazích mořského dna v Arktidě obsahují obrovské množství zmrzlého metanu a dalších plynů - známých jako hydráty. Metan přispívá ke globálnímu oteplování osmdesátkrát silněji než kysličník uhličitý. Geologický průzkum USA už dříve definoval destabilizaci arktických hydrátů jako jeden ze čtyř nejvážnějších scénářů pro rychlou změnu klimatu.



Mezinárodní tým na palubě ruské výzkumné lodi R/V Akademik Keldyš informuje, že většina bublin se zatím rozpouští ve vodě, ale koncentrace metanu u hladiny je čtyřikrát až osmkrát vyšší než normálně a toto uniká do atmosféry.





"V této chvíli to nebude mít výraznější dopad na globální oteplování, ale jde o to, že tento proces začal. Systém hydrátů na východosibiřských svazích byl narušen a proces bude pokračovat," varuje z ruské lodi švédský vědec Örjan Gustafsson ze Stockholmské univerzity.



Teplota v Arktidě nyní stoupá více než dvakrát než globální průměr. Letos byly od ledna do června teploty na Sibiři o 5 stupňů Celsia vyšší než průměr.



Podrobnosti v angličtině



