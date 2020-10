Když může Prymula, chci taky?

29. 10. 2020 / Karel Dolejší

Zemanův exministr zdravotnictví v Babišově vládě Roman Prymula, jenž minulou středu porušil vlastní nařízení schůzkou v restauraci, která měla být dávno zavřena, sice nakonec skutečně rezignoval, Hrad si však vymínil jeho další roli v odborných poradních orgánech vlády. Jinak řečeno, místo aby s hanbou v politice definitivně skončil, zůstávají mu nadále pootevřená vrátka k návratu. Podobně ze skandálu vybruslil i "teflonový" druhý muž ANO Faltýnek. Tomu se dokonce přinejmenším navenek nestalo vůbec nic.

Jak je možné, že papaláši vládní partaje mají pro sebe jedna pravidla, zatímco běžný volič musí dodržovat jiná? Komu z "dolních deseti milionů" by takový stav mohl vyhovovat?

Samozřejmě, že nikomu. A to bez ohledu na otázku, zda jsou vládní nařízení věcně správná (což v principu jsou). Pokud politikům prochází jejich porušování, občan se logicky ptá, kde to jsme, proč by se měl zrovna on omezovat a zda je to všechno skutečně nutné.

Ovšem že ani v náznaku nelze tvrdit, že by podobné otázky opravňovaly plánování vražedných útoků.

***

Jen před pár týdny Babiš z titulu jedné ze svých nespočetných vládních funkcí plánoval výrazně snížit českou sebevražednost. Jestli se mu podařilo aspoň částečně uspět je dosti pochybné - za to však víme, že během současné chaotické reakce jeho vlády na druhou vlnu pandemie psychiatři hlásí až trojnásobný nárůst výskytu duševních chorob. Těžko hádat, nicméně není vyloučeno, že i senior, který vyhrožoval vražedným útokem kvůli zavřeným barům, patří právě do skupiny těch, u nichž se "vyřešená" koronavirová pandemie náhle promítla do výrazného zhoršení duševního zdraví.

Pokud by tomu tak bylo - máme ho snad považovat za jediného viníka?

***

Restaurace a bary po celém světě prokazatelně patří k místům, kde dochází k nejvážnějším případům hromadných nákaz - a často také k vůbec prvním případům podobných nákaz ve druhé vlně pandemie.

Dává tedy velmi dobrý smysl taková zařízení zavřít, pokud je hlavním cílem zpomalit šíření viru co nejvíce, aby zdravotnický systém v žádném okamžiku nepřestal zvládat přísun nových pacientů.

Každopádně je zcela správně - pokud snad globální pandemie s více jak milionem obětí někomu připadá málo vzrušující - aby mu zůstal k dispozici nanejvýš snad bar Kochba.